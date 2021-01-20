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Власти Карелии назвали временным построенный после аварии водопровод в Питкяранте

Новости. Общество
12:55, 21 Января 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина заявила, что новый водопровод, который был построен после аварии на замороженных сетях в Питкяранте, является временным.

Об этом Оксана Чебунина сообщила на заседании парламента Карелии в четверг, 21 января.

"Дублирующий водопровод, который сейчас проложен по Питкяранте, - это временное решение. По наступлению положительных температур, по оттаиванию существующего основного водопровода будет принято с учетом мнения специалистов решение о том, что делать дальше", - заявила она.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

Затем на сетях, где произошла авария из-за морозов, начали срочно строить новый водопровод. Участок представители власти назвали параллельной веткой водопровода.

19 января власти Карелии заявили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте. Однако местные жители сообщали, что некоторые объекты по-прежнему находятся без воды.

 

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Комментарии

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zanoza
2021-01-21 13:23:54
Нет ничего более постоянного, чем временное, однако.
Бритва
2021-01-21 13:11:48
так народ помощи от Слабуновой Ульянова, Грудинина, Зюганова и не дождался, даже Фукс и Ко отмолчались
Off
2021-01-21 13:10:51
Да они тут все временщики ...поэтому все рушится и ломается .
Гость
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