Власти Карелии назвали временным построенный после аварии водопровод в Питкяранте

Вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина заявила, что новый водопровод, который был построен после аварии на замороженных сетях в Питкяранте, является временным.

Об этом Оксана Чебунина сообщила на заседании парламента Карелии в четверг, 21 января.

"Дублирующий водопровод, который сейчас проложен по Питкяранте, - это временное решение. По наступлению положительных температур, по оттаиванию существующего основного водопровода будет принято с учетом мнения специалистов решение о том, что делать дальше", - заявила она.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

Затем на сетях, где произошла авария из-за морозов, начали срочно строить новый водопровод. Участок представители власти назвали параллельной веткой водопровода.

19 января власти Карелии заявили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте. Однако местные жители сообщали, что некоторые объекты по-прежнему находятся без воды.