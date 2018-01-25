Что случилось в Петрозаводске и Карелии 25 января

Верховный суд Карелии отказался возвращать дело Алиханова в суд первой инстанции

Коллегия по уголовным делам отказалась удовлетворять ходатайство адвокатов Девлета Алиханова о возврате дела в суд первой инстанции.

В четверг в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Девлета Алиханова, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный городским судом.

На заседании защита заявила несколько ходатайств, которые Верховный суд предпочел отклонить.

В частности, Алиханов участвует в заседании посредством видеосвязи. Адвокаты просили, чтобы он присутствовал в суде лично, но им было отказано. Кроме того, защита попросила перенести заседание, так как в процессе не присутствует потерпевшая сторона. Это ходатайство также было отклонено.

Третье ходатайство касалось возвращения дела в суд первой инстанции, который вынес приговор. Как пояснили адвокаты Алиханова, они не успели ознакомиться с протоколом судебных заседаний. Более того, адвокатам не дали внести свои замечания в протокол. На это защитникам отводилось три дня, но дело было передано в Верховный суд РК до истечения этого срока. Между тем, защита Алиханова обнаружила в судебных документах существенные нарушения, когда ключевые свидетели говорили одно, а в протокол вносились другие показания. Девлет Алиханов заявил, что это было сделано намерено.

Однако и это ходатайство коллегия по уголовным делам Верховного суда РК отклонила. В настоящее время в заседании объявлен перерыв, после которого начнется рассмотрение апелляционных жалоб по существу.

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Девлета Алиханова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Судья постановила также учесть в качестве отбытого наказания срок нахождения под стражей с 3 февраля 2015 года. Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск администрации Петрозаводска, обязав выплатить мэрии 8 млн рублей.

По мнению президента Адвокатской палаты Карелии Михаила Ямчитского, который защищает Девлета Алиханова в суде, вынесенный приговор является необоснованным и незаконным.

"В приговоре речь идет о том, что имущество приобреталось по заниженной на 8 миллионов рублей цене. Тогда хочется спросить, а при чем тут Алиханов, если он не был приобретателем и собственником этих помещений и даже до сих пор им не стал? - прокомментировал Михаил Ямчитский. - К процедуре оценки помещений Алиханов также никакого отношения не имел. Как и к проведению аукциона, и к определению начальной цены. Все эти вопросы регулируются законом, все это делала администрация Петрозаводска. Выводы суда, что Алиханов это каким-то образом организовал, не подтверждаются материалами дела. Ни руководитель карельского филиала Сбербанка, ни тогдашний мэр города Виктор Масляков не подтверждают, что Алиханов их о чем-то просил. Оценщик вообще говорит о том, что она Алиханова никогда не видела.

На самом деле точно так же муниципальное имущество приватизировалось на всем Северо-Западе, в Петербурге, Мурманске, Новгороде. Там точно так же с учетом обременения арендой выставлялось имущество на аукцион и примерно в тоже время. То есть это не кто-то в Петрозаводске злонамеренное решил эти помещения вдруг приватизировать. Это было требование тогдашнего законодательства – выставлять все не используемое для нужд муниципалитета имущество на приватизацию. Алиханов к этому опять же никакого отношения не имеет, как и ко всей сделке".

Синоптики предупреждают о сильном ветре и снеге в Карелии

Карельский Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики.

По информации карельских синоптиков, 25 января на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий.

Утром и днем осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, ночью местами, утром и днем в большинстве районов усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с, вблизи крупных водоемов до 23 м/с.

ВИДЕО: Странный маневр водителя в Петрозаводске привел к ДТП

В районе пересечения улиц Антикайнена и Красной столкнулись два легковых автомобиля.

Инцидент произошел 23 января. Момент ДТП попал в объектив камеры "Ситилинк". Видео было размещено на сайте "Труба".

Умерла певица Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге умерла народная артистка России Людмила Сенчина, ей было 67 лет.

По информации агентства "Интерфакс", певица умерла утром 25 января в одной из петербургских больниц. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Смерть Сенчиной РБК подтвердил менеджер артистки и ее муж Владимир Андреев.

"Скончалась сегодня в 8:30", - сказал он.

В Гидрометцентре Карелии рассказали, что происходит с погодой в республике

Синоптики не рекомендуют автомобилистам садиться за руль.

По словам ведущего синоптика Гидрометцентра Елены Ишкиной, сейчас территория Карелии находится во власти атлантического циклона, который перемещается с юго-запада на северо-восток республики.

Районы Приладожья уже находятся во власти теплого атмосферного фронта, там уже плюсовая температура воздуха. К вечеру теплый воздух доберется до Петрозаводска, а затем отправится дальше – в Кондопожский, Медвежьегорский, Сегежский районы. И даже в северных районах республики температура будет выше нуля.

Ветер юго-западный, порывистый, начавшиеся днем осадки в виде мокрого снега и даже дождя продолжатся в восточных и северо-восточных районах республики ночью.

Эти сутки синоптики называют самыми теплыми за последнее время.

Вследствие снегопада и метелей на дорогах ожидаются заносы и ухудшение видимости. Поэтому метеорологи советуют автомобилистам по возможности воздержаться от выезда на дороги.

Днем 26 января ожидается постепенное ослабление ветра, к субботе температура воздуха вновь перейдет на отрицательные значения.

Первые пять дней февраля будут по-настоящему зимними, температура опустится до минус 10-15, по северным районам до минус 20 градусов.

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель врезался в столб, чтобы не наехать на пешеходов

Парень и девушка, переходившие дорогу, с места происшествия ретировались.

Инцидент произошел в центре Петрозаводска в полдевятого вечера во вторник на пересечении улицы Мерецкова и Лососинской набережной и был запечатлен видеокамерой сети Сампо.ру, сообщает dtpptz.ru.

Автомобиль двигался по улице Мерецкова в сторону центра. Пешеходы - молодой человек и девушка - пересекали проезжую часть перекрестка по диагонали, слева направо по ходу движения транспортного средства.

Уходя от столкновения с пешеходами, водитель выехал вправо, после чего произошел наезд на опору уличного освещения и троллейбусной контактной сети.

Транспортное средство получило механические повреждения.

Пешеходы спешно покинули место ДТП.

ВИДЕО: Грузовик не вписался в поворот в Пятом поселке

Седельный тягач "задрифтовал" на дороге в Петрозаводске.

Маневр попал в объектив камер компании "Ситилинк".

Грузовик двигался по улице Пограничной и поворачивал на улицу Халтурина, когда автомобиль занесло.

Депутаты одобрили назначение Родионова министром экономики Карелии

Депутаты Законодательного собрания республики одобрили предложение правительства назначить Дмитрия Родионова на должность вице-премьера - министра экономического развития.

Родионов уже работал в данной должности с осени минувшего года, но имел статус исполняющего обязанности. До этого времени он возглавлял госкомитет по управлению государственным имуществом.

Родионов, отвечая на вопросы парламентариев, рассказал о мерах поддержки предпринимательства в Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: http://dimabalakirev.livejournal.com

Незаконный карьер в Карелии вычислили с воздуха

Сотрудники Карельской таможни, совместно с представителями транспортной прокуратуры, УФСБ, Минприроды и транспортной полицией провели 13 полетов на воздушном судне для выявления нарушений на территориях лесов.

По результатам воздушной разведки установлен факт незаконной рубки лесных насаждений на территории республики и факт использования земель лесного фонда для безлицензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых – разработки песчаного карьера.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись снегоуборщик и Ford Focus

ДТП с участием Ford Focus и снегоуборщика КамАЗ произошло на пересечении улиц Ключевой и Судостроительной.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, когда грузовик совершал маневр разворота. В это же время легковой автомобиль двигался по улице Ключевая, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария попала в объектив камеры компании "Ситилинк".

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