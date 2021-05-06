фото: © Законодательное Собрание Карелии

Депутаты парламента Карелии задекларировали доходы – почти все они миллионеры

Депутаты Законодательного собрания Карелии опубликовали данные о своих доходах за 2020 год – меньше миллиона не заработал никто за исключением двух человек.

Самый высокий доход за прошлый год получил Олег Доценко, который не получает зарплату из бюджета, а трудится топ-менеджером в коммерческой фирме. Его годовой доход составил почти 69 млн рублей. У него 3 земельных участка, дача, дом, квартира, автомобили «VOLKSWAGEN TOUAREG», «MERCEDES BENZ GLE 350d», снегоход, моторная лодка.

На втором месте по уровню доходов Максим Воробьев, который по основному месту работы является гендиректором комбината «Карельский окаты». Он заработал 46,1 млн рублей. В собственности у Воробьева автомобиль «VOLKSWAGEN TOUAREG», снегоход и дом.

Также в тройке лидеров Виталий Красулин, недавно перешедший на работу в парламент на постоянной основе. У него 9 нежилых помещений, долевая собственность в гостинице и земельных участках коммерческого назначения. Его доход в 2020 году достиг 36,5 млн рублей.

Среди других народных избранников с высокими доходами Леонид Лиминчук — 11,1 млн рублей, Сергей Ломакин — 7,6 млн рублей, Анна Лопаткина — 5,9 млн рублей, Андрей Мазуровский — 5,1 млн рублей, председатель парламента Элиссан Шандалович — 4,2 млн. рублей.



У большинства остальных депутатов доход составляет около 1,5-3 млн рублей, кроме Андрея Рогалевича и Евгения Ульянова. Они заработали за прошлый год, соответственно, 992 тыс. и 483 тыс. рублей.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

Статистика смертности от коронавируса в Карелии пошла на убыль - зафиксирован всего один летальный исход

В Карелии за сутки подтвержден лишь один случай смерти пациента от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В Больнице скорой медицинской помощи скончался житель посёлка Кестеньга 1957 года рождения. Пациент имел сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 41 человека. Из этого числа заболели 39 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.



Выздоровели еще 49 человек.



Летальных исходов от внебольничной пневмонии, которые также регистрирует штаб по бороьбе с коронавирусом, за минувшие сутки не зарегистрировано.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Лето в Карелии наступит через несколько дней – прогноз

Резкое потепление ожидается в Карелии с 11 мая.

Такой прогноз опубликован в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«Если ничего не изменится, то с 11 мая, сразу после окончания праздников, Петрозаводск перейдет под влияние антициклона. В связи с этим ожидается резкое потепление до +21…+23 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков. Потепление в перспективах не на один день. Далее ожидается +18…+23 градуса, возможно и до +25», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это лишь возможный сценарий погоды.

фото: © Елена Афонина/ТАСС, архив

Посетитель бара в Петрозаводске разбил бутылкой голову сотруднице

Полиция ведет розыск подозреваемого в нападении на сотруднику бара в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, заявление о нападении поступило накануне вечером.

По предварительным данным, неизвестный зашел в помещение бара на улице Радищева и попросил продать ему спиртное. Когда сотрудница отвернулась, он дважды ударил ее бутылкой по голове. После того, как девушка убежала, преступник, по версии полиции, похитил алкогольные напитки.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

фото: Столица на Онего

ГИБДД Карелии рекомендует не выезжать на дороги на летних шинах (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок на автомобилях, переобутых в летнюю резину.

Об этом говорится в сообщении в официальной группе ведомства Вконтакте.

Из-за метели на дорогах республики небезопасно.

«Кто переобулся на летние шины, однозначно, лучше не выезжать. Всем, кто в пути — будьте осторожны!», — говорится в сообщении.

ГИБДД разместила видеозапись, что происходит сейчас на трассе.

фото: Владимир Гердо / ТАСС

Задержан подозреваемый в вооруженном нападении на бар в Петрозаводске

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на бар в Петрозаводске - по версии следствии с целью ограбления он ударил сотрудницу бутылкой, что квалифицируется как предмет, используемый в качестве оружия.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

ЧП произошло 5 мая около 23.00. Посетитель заведения в микрорайоне Зарека попросил девушку-бармена подать спиртное, а когда она отвернулась, нанес ей несколько ударов бутылкой по голове и телу. Пострадавшей удалось убежать, а нападавший, по предварительным данным, вынес спиртные напитки. Причиненный ущерб устанавливается.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Сегодня днем его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Мужчина полтора года назад переехал в Петрозаводск из Пудожского района. Ранее судим не был, однако употреблял запрещенные вещества.

Уголовное дело возбуждено по факту разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

фото: Законодательное собрание Карелии

Автомобили, дома, участки: опубликован полный список имущества депутатов парламента Карелии

Официальный сайт парламента Карелии разместил декларации о доходах и имуществе депутатов за 2020 год.

В документе отражены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

В списке указаны автомобили, дома, квартиры, коммерческая недвижимость.

Поименный перечень смотрите здесь.

Как сообщалось ранее, минимальный задекларированный доход составил 483 тыс. рублей у депутата Евгения Ульянова, а максимальный - 69 млн рублей у Олега Доценко.

фото: © Столица на Онего

ГИБДД Карелии предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с предупреждением об ухудшении дорожной обстановки из-за непогоды.

Сообщение ведомства опубликовано на его официальной странице Вконтакте.

«Карельский Гидрометцентр 6 и 7 мая в Карелии обещает дождь, снег и усиление ветра, что может значительно осложнить дорожную обстановку. Будьте внимательны на дороге и неукоснительно соблюдайте правила», - говорится в сообщении.

Накануне МЧС предупредило, что сегодня во второй половине дня по южным районам Карелии, а вечером и ночью по центральным и северным районам ожидаются сильные осадки в виде дождя. На севере возможен мокрый снег. Ветер усилится до 15-17 м/с.



фото: страница Артура Пафенчикова Вконтакте

Парфенчиков рассказал о расписании авиарейсов Петрозаводск-Калининград

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил подробности об открытии авиасообщения между Петрозаводском и Калининградом.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

«Полёты начнутся уже с 21 мая: самолёты будут летать каждую пятницу до 29 октября. Время в пути — 1 час 45 минут. Билеты можно приобрести на сайте перевозчика — авиакомпании „Северсталь“», — сообщил глава республики.



По его словам, в прошлом году маршрут Петрозаводск-Калининград пользовался популярностью — рейсами воспользовались 3075 пассажиров.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Маршруты троллейбусов в Петрозаводске изменятся из-за ремонта дороги - опубликован график

В связи с проведением ремонтных работ и перекрытием участка автодороги ул. Правды в маршруты троллейбусов будут внесены изменения.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МУП "Городской трансопорт".

Изменения будут действовать в период с 20.00 7 мая до 08.00 8 мая.





Троллейбус № 1 будет следовать по маршруту: «К/ст. Кемская» — ул. Кемская — ул. Судостроительная — ул. Ключевая — ул. Онежской флотилии — ул. Ригачина — ул. Чернышевского — ул. Луначарского — пр. Александра Невского — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — ул. Шотмана — ул. Чапаева — пр. Лесной — ш. Лососинское — «к/ст. Хейкконена» — ш. Лососинское — пр. Лесной — ул. Чапаева — ул. Шотмана — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Александра Невского — ул. Луначарского — ул. Радищева — ул. Ригачина — ул. Онежской флотилии — ул. Ключевая — ул. Судостроительная — «к/ст. Кемская».



Троллейбус № 6 будет следовать по маршруту: «К/ст. Корабелов» — ул. Корабелов — ул. Антонова — ул. Репникова — ш. Ключевское — ул. Калинина — пр. Александра Невского — ул. Красноармейская — пл. Гагарина — пр. Ленина — ул. Антикайнена — пр. Первомайский — ул. Краснофлотская — «к/ст. Товарная станция» — ул. Разина — пр. Первомайский — ул. Антикайнена — пр. Ленина — пл. Гагарина — ул. Красноармейская — пр. Александра Невского — ул. Калинина — ш. Ключевское — ул. Репникова — ул. Антонова — ул. Корабелов — «к/ст. Корабелов».

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Денис Драгунский и другие российские писатели встретятся с читателями в Петрозаводске

Известные российские и карельские писатели и поэты приедут в Петрозаводск для участия во всероссийском Библиоконгрессе и книжной ярмарке.

Программа мероприятий опубликована в группе «Петрозаводск — библиотечная столица» Вконтакте.

С 15 по 16 мая в Петрозаводске будет работать книжная ярмарка «Время читать!», организованная Национальной библиотекой Карелии и Российской библиотечной ассоциацией и приуроченная к Библиоконгрессу. Книголюбов ждут на 1-м этаже второй очереди ТРК «ЛОТОС PLAZA» с 10.00 до 20.00



Ведущие российские издательства привезут в Петрозаводск свои лучшие книги.



Посетителей ждут встречи с авторами, автограф-сессии и мастер-классы.

С читателями встретятся детский поэт и писатель Анастасия Орлова, прозаик Елена Чижова, поэт Леонид Авксентьев, поэт Светлана Захарченко, писатели Надежда Васильева, Павел Басинский, Илья Полуницын, Яна Жемойтелите, Владимир Софиенко.

А 20 мая в день закрытия конгресса в Петрозаводске выступит с лекцией знаменитый писатель Денис Драгунский. Тема его выступления: «Писатель и Интернет. Серьёзная литература, массовая литература, сетевая литература». После этого на встрече с читателями состоится презентация его последней книги «Третье лицо».

фото: © Константин Чалабов/РИА Новости

Жертвами укусов клещей в Карелии в этом сезоне стали почти 60 человек

Медицинские организации Карелии в 2021 году приняли 59 пациентов, укушенных клещами.

Об этом сообщает официальная группа правительства Карелии Вконтакте со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Последний случай зафиксирован 13 апреля в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.



Кроме того, нападения клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пудожском и Сегежском районах.

фото: © ТАСС / Юрий Рыдалев

Три пожарных расчета были брошены на тушение пожара в многоэтажном доме в Карелии

Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел накануне вечером в Беломорске.

Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании поступил в 21:47 с улицы Порт- Шоссе.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения в составле 9 человек личного состава и 3 единиц техники.

Горела одна из 36 квартир дома.

В 22:00 пожар ликвидирован.

фото: Столица на Онего

Подростков в Карелии наказали крупными штрафами за несоблюдение масочного режима

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Костомукши привлекла к ответственности подростков за несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщили в мэрии города горняков.

Трое подростков были привлечены к ответственности за повторное нарушение масочного режима.

«В отношении двоих наложены штрафы по 5 тыс. рублей, третий должен заплатить 15 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

ГИБДД Карелии предостерегает водителей публикациями фото заснеженных дорог

Госавтоинспекция Карелии сегодня в течение всего дня размещает Вконтакте фотографии последствий снегопада.

Одно их последних сообщений — от инспекторов в Суоярвском районе.

«Погода в Карелии не радует. Будьте осторожны на дороге. Тише едешь — дальше будешь», — говорится в сообщении.

Ранее ГИБДД предостерегала водителей от поездок на автомобилях с летними шинами.

Прогноз погоды на четверг



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Снег, 0 …+1 4 м/с В 742 мм.рт.ст. 80% день Дождь, +2 …+3 6 м/с В 739 мм.рт.ст. 94% вечер Дождь, +4 …+5 4 м/с Ю 735 мм.рт.ст. 96% ночь Небольшой дождь, +2 …+3 6 м/с ЮЗ 734 мм.рт.ст. 94%

фото: pixabay

Ростреестр дал разъяснения жителям Карелии о наказании за неиспользование земельных участков

Управление Росреестра по Республике Карелия ответило на многочисленные вопросы населения, какое наказание грозит владельцам участков, если они их не используют по назначению.

Как сообщили в пресс-службе Управления, как правило, такие нарушения возникают по причине отсутствия у правообладателей средств на строительство или в связи с длительными командировками.

Кроме того, земельные участки порой приобретаются в качестве инвестирования денежных средств. Такие участки часто простаивают, зарастают сорной травой и дикорастущими древесно-кустарниковыми насаждениями, органы власти при этом не имеют возможности предоставить такой земельный участок действительно нуждающимся гражданам.

Срок, в течение которого собственник, арендатор земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, обязан приступить к его использованию, установлен ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации и составляет 3 года, если более длительный срок не установлен законом.

За неисполнение данной обязанности ч. 3 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафов для граждан не менее 20 тысяч рублей, для должностных лиц не менее 50 тысяч рублей, для юридических лиц не менее 400 тысяч рублей.

Кроме того, в случае длительного неиспользования земель соответствующие органы государственной власти могут инициировать процедуру изъятия земельного участка. Принудительное прекращение права собственности или аренды и изъятие земельного участка осуществляется в судебном порядке при условии неустранения выявленного факта неиспользования земельного участка.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска объявили, что не прекратят проверки масочного режима в магазинах

Специалисты администрации Петрозаводска продолжают проверки, как соблюдается масочный режим и другие профилактические требования в организациях розничной торговли и сферы услуг.

О результатах прошедших накануне рейдов рассказали в пресс-службе мэрии.

Ревизоры проверили более 25 магазинов на Ключевой, на Перевалке, в Центре и в Первомайском районе.

«Специалисты убедились в наличии защитных экранов и стационарных приборов для дезинфекции рук, проконтролировали соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований Распоряжения Главы Республики Карелия № 127-р от 12.03.2020», — пояснили в администрации.

Такие проверки будут продолжаться.

фото: администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска объяснила, зачем перекопали один из городских дворов

Работы по благоустройству дворовой территории рамках программы «Формирование комфортной городской среды» начались в Петрозаводске у дома № 22 корпус 1 на улице Древлянка.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, на дворовой территории планируется выполнить асфальтирование, заменить освещение, установить урны и скамейки. Стоимость работ — порядка 3,6 млн рублей.

Всего в карельской столице в этом году в рамках программы обновят 35 дворовых территорий на общую сумму 62,1 млн руб.

Соглашения с управляющими организациями на проведение ремонта были заключены администрацией в феврале этого года.

Контроль возложен на МКУ «Служба заказчика».

фото: pixabay

Петрозаводчанка поверила, что щенка можно доставить транспортной компанией, и поплатилась

Жительница Петрозаводска, решившая купить щенка в онлайн-режиме, стала жертвой мошенника.

Как сообщили в МВД, на одном из сайтов она увидела объявление о продаже щенка породы ковалер-кинг-чарльз-спаниель.

Женщина связалась с продавцом, чтобы обговорить условия - тот сообщил, что проживает в другом регионе, и предложил воспользоваться услугой курьерской доставки.

Для этого он прислал покупательнице ссылку якобы для перехода на сайт транспортной компании и попросил ввести необходимые данные.

Как только она указала реквизиты банковской карты, с ее счета списались 34 тыс. рублей. На этом связь с продавцом прекратилась.

фото: «ОРЭС-Петрозаводск»

Энергетики в Петрозаводске попросили отнестись с пониманием к отключению домов от электричества

Компания АО «ОРЭС-Петрозаводск» 7 мая планирует проведение технического обслуживания трансформаторных подстанций в районе Сулажгорского кирпичного завода.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.



Многоквартирные дома, расположенные на улице Сулажгорский кирпичный завод и проезде Запрудном, будут отключены от от энергоснабжения с 9.00 до 17.00 часов.



«Просим потребителей отнестись с пониманием к отключению от ресурса — работы ведутся для улучшения энергоснабжения района!», — - говорится в сообщении.



По всем вопросам, связанным с отключением от электроэнергии, рекомендовано обращаться по номеру диспетчерской службы АО «ОРЭС-Петрозаводск»: (8142) 78-45-59.

фото: © ТАСС / Александр Щербак

Небольшое потепление с мокрым снегом и дождем ожидается в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на пятницу, 7 мая.

В Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями.

Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также прогнозируются осадки — на севере местами в виде мокрого снега и дождя.

Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного.

Температура ночью +4, -1°С, на севере местами до -4°С, днем +2, +7°С, на юге местами до +11°С.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Еще два водителя в Карелии лишатся прав за «пьяную» езду

Инспекторы ДПС Карелии накануне отстранили от управления двух водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Нарушители были остановлены в посёлке Верховье Олонецкого района и в посёлке Надвоицы Сегежского района.

Теперь их ожидает решение суда. Им грозит наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок до 2 лет.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Как избежать конфликтов и коррупции при проверках на дорогах, объяснили в ГИБДД Петрозаводска

Традиционный рейд «Контроль трезвости» пройдет 7 мая в Петрозаводске.

Автоинспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

«Госавтоинспекция напоминает, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», — говорится в сообщении.

фото: © страница Вконтакте Михаила Кондракова

Работников «Карельского окатыша» будут проверять алкотестерами

На комбинате «Карельском окатыше» в Карелии с 11 мая возобновится применение алкотестеров для проверки работников на состояние опьянения.

Об этом написал на своей странице Вконтакте исполнительный директор предприятия Михаил Кондраков.

«Такое решение было принято по всей „Северстали“ для исключения несчастных случаев и производственных аварий, связанных с нахождением на территории комбината работников нашей компании и подрядных организаций в состоянии алкогольного опьянения. Решение принято на основе участившихся случаев выявления сотрудников в состояния алкогольного опьянения (в период с 01 по 03 мая, в компании было выявлено 4 случая)», — пояснил Кондраков.





По его словам, в период майских праздников количество тестирований сотрудников на местах будет увеличено.

Он также напомнил, что нахождение на территории комбината в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, является нарушением Ключевых правил безопасности и является основанием для увольнения работника.

фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Раскрыты законные способы обмана клиентов банками

Многие банки используют уловки, пользуясь отсутствием у клиентов финансового образования и нежеланием их вчитываться в текст договора.

Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Павел Уткин.

По его словам первый и самый актуальный инструмент в последнее время, на котором банки прилично «нагревают» клиентов — ипотека.

«Здесь способов может быть несколько — это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом», — говорит эксперт.

Пересмотр ставки в одностороннем порядке прописывается в 95% договоров кредитования, но именно в ипотеке он сильнее всего бьет по карману заемщика из-за суммы займа и срока его погашения. Особенно часто этот кейс будет всплывать в ближайшие год-полтора, когда ряд должников не смогут гасить платежи по льготной ипотеке в срок.

То есть, банк может либо поднять ставку на какой-то небольшой процент, к примеру, на 0,1%, как покрытие убытков.

«В результате пересчитываться будет вся сумма кредита и, само собой, общий долг прилично возрастет», — пояснил Уткин.

Оформление страховых продуктов — тоже история, которой банки активно пользуются, навязывая услуги страховых компаний, с которыми заключено партнерское соглашение или агентский договор. На выходе получается, что страховка доходит до 2-4% от общей стоимости кредита и оформить самому ее было гораздо дешевле, как минимум на 30%.

Выпуск якобы бесплатной кредитной карты — это тоже трюк для повышения маржинальности.

«Нужно понимать, что бесплатных кредитных карт не бывает. Определенная сумма за обслуживание счета будет списываться независимо от того, была ли сумма кредита погашена в срок или нет», — предупреждает юрист.

Кроме этого, банки не регламентируют беспроцентный период по кредитным картам, выпущенным в дополнение к ипотечным продуктам. Он может составлять как условные 60 дней, так и ноль. Соответственно, реальная методика расчета платежей может сильно отличаться от той, что озвучивается непосредственно в офисе банка.

Еще один популярный способ обмана клиентов — это завышенная ставка по вкладам. Суть кейса в том, что повышенная ставка будет действовать не более трех месяцев, а после этого она опустится много ниже той, по которой вклад был открыт до этого.

«Стоит еще раз отметить, что все проблемы клиентов банков — от нехватки минимальных юридических знаний, отсутствия базовой финансовой грамотности, а также нежелания полностью прочитать договор, хотя 10 минут потраченного времени могут впоследствии сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей», — подытожил эксперт.

Историю бизнеса в Карелии сделают темой для музейной экскурсии

Сотрудники музеев Карелии проведут виртуальную экскурсию, посвященную истории карельского предпринимательства и филантропии.

Об этом сообщили в пресс-службе музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Москвы, который стал инициатором проекта «Путешествие по России предпринимательской. Северный маршрут».

«Зрителям расскажут об истории карельского предпринимательства и филантропии, познакомят с теми, кто внес большой вклад в развитие промышленности, архитектуры, образования, науки и культуры региона», — говорится в сообщении.

Экскурсия будет посвящена, в том числе, жизни и деятельности Марка Пименова, представителя вепсского народа, прошедшего путь от крестьянина до петербургского купца 1-й гильдии. Также зрителей познакомят с деятельностью поморского купца М. П. Беляева и историей создания Сорокских лесозаводов, работавших на территории современного Беломорского района.

Виртуальная экскурсия начнется 7 мая в 12:00 и продлится 1 час.

«Путешествия по России предпринимательской» — проект московского Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Цикл виртуальных путешествий по России ставит своей целью знакомство с наследием дореволюционных предпринимателей регионов. Для этого проводятся прямые телемосты с представителями музеев, занимающихся его сохранением и популяризацией.

фото: Россети

Жителям Карелии предлагают присоединиться к акции в память о героях Великой Отечественной войны

«Россети Северо-Запад» запустили флешмоб #УлицаНашегоГероя

В каждом городе, деревне или поселке есть улицы, названные в честь тех, кто сражался за нашу Родину. Давайте расскажем о них, чтобы победителей знала вся страна!

Делайте селфи с названиями улиц, которые носят имена героев. Напишите про их подвиг. Табличка с названием улицы должна быть хорошо видна.

Чтобы присоединиться к акции, нужно сделать селфи на улице, названной в честь участника Великой Отечественной войны, и написать про его подвиг. Фото выложить в соцсетях с хештегом #УлицаНашегоГероя, отметить регион и компанию #россетисеверозапад.

На фото: Диспетчер Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Алексей Намшуков на улице Н.Идрисова в Суоярви.

Нух Идрисов – участник Великой Отечественной войны на Карельском фронте, лейтенант, командир взвода. В боях за высоту 216,0 в районе озера Толвоярви 27 июля 1944 года закрыл телом амбразуру вражеского дота, таким образом повторив подвиг Александра Матросова.

На фото: Электромонтер Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Захарин на улице Зайцева в Петрозаводске.

В бою под Тихвином 7 декабря 1941 года танк Василия Зайцева был подбит и подожжен противником. Приказав экипажу покинуть машину, Василий Зайцев остался в танке и продолжил вести огонь по противнику.

Пенсионерка в Петрозаводске лишилась телефона после ухода гостя ее сына

В УМВД России по Петрозаводску поступило заявление от 73-летней горожанки о пропаже телефона стоимостью 15 тыс. рублей.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка сообщила полицейским, что гаджет мог забрать новый приятель ее сына, который в тот день находился у них в гостях. Никаких сведений о нем женщина не имела, сын запомнил только имя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, ранее судимого 41-летнего гражданина. Он дал признательные показания и вернул похищенный гаджет. Как выяснилось, мужчина собирался сдать его в пункт приема старой техники, но не успел туда дойти.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.

фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство вернулось к вопросу о снижении не штрафуемого превышения скорости

Правительство вернулось к обсуждению вопроса о введении нового штрафа при превышении скорости на 10–20 км/ч.

Как сообщает «Коммерсантъ», правительственная комиссия по безопасности движения поручила МВД и Минтрансу представить в течение трех месяцев «согласованную позицию» по данной инициативе.

Штраф за превышение на 10 км/ч, напомним, не применяется с 2013 года, когда эта санкция была исключена из КоАП. Сегодня штрафы присылаются при превышении от 20 км/ч. Чиновники и СМИ называют эту норму не штрафуемым, ненаказуемым порогом. Сторонники возвращения штрафа считают, что новая санкция необходима для повышения безопасности движения. Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — заявили «Ъ» в пресс-службе дептранса Москвы. Снижать порог с 20 км/ч на 10 км/ч можно после тотального аудита уже введенных ограничений скорости, считает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. «Пока что «запас» в дополнительные 10 км/ч позволяет потоку идти с более высокой скоростью в местах избыточных ограничений и минимизировать время нахождения на встречке при обгоне», — обращает внимание он. Позиция МВД несколько раз менялась. В 2019 году глава ГИБДД России Михаил Черников говорил, что «недоступимо» пользоваться не штрафуемым порогом — надо строго выполнять предписания знаков. В ноябре 2019 года первый замглавы МВД Александр Горовой направлял в правительство письмо о том, что порог надо снижать. Но в декабре 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев публично заявил, что ведомство идею не поддерживает.