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Через официальный интернет-портал правительства Карелии можно выйти на сайт знакомств

Новости. Политика
17:13, 19 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Необычная ссылка была обнаружена на официальном сайте правительства Карелии.

В ходе поиска информации на официальном интернет-портале правительства Карелии, в разделе, где перечислены государственные СМИ, была обнаружена ссылка http://carelia-lehti.ru, при нажатии на которую открывается страница с фотографиями девушек, приглашающих к знакомству.

В заголовке сайта высвечивается надпись "SEX XXX 18".

Отметим, что учредителем издания, где была обнаружена занятная ссылка, выступает Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, КРОО «Ингерманландский союз финнов Карелии», РОО «Союз карельского народа», КРОО «Общество вепсской культуры», АУ РК «Издательство «Периодика», коллектив редакции журнала «Carelia».

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Комментарии

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udo
2021-04-19 18:12:27
А чего там нет Союза русского народа?
ромео
2021-04-19 17:37:41
я бы сказал куда можно выйти через ваш .....сайт
Гость
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