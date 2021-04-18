Через официальный интернет-портал правительства Карелии можно выйти на сайт знакомств

Необычная ссылка была обнаружена на официальном сайте правительства Карелии.

В ходе поиска информации на официальном интернет-портале правительства Карелии, в разделе, где перечислены государственные СМИ, была обнаружена ссылка http://carelia-lehti.ru, при нажатии на которую открывается страница с фотографиями девушек, приглашающих к знакомству.

В заголовке сайта высвечивается надпись "SEX XXX 18".

Отметим, что учредителем издания, где была обнаружена занятная ссылка, выступает Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, КРОО «Ингерманландский союз финнов Карелии», РОО «Союз карельского народа», КРОО «Общество вепсской культуры», АУ РК «Издательство «Периодика», коллектив редакции журнала «Carelia».