Что посмотреть в Калининграде за один день?

Калининград стал очень популярным туристическим местом после пандемии 2020-го, когда были закрыты все границы.

Кусочек Европы в России — самый настоящий, ведь до 1945 года это был немецкий город Кенигсберг. Все экскурсии по городу и его окрестностям есть у туристического агентства «Спутник» по ссылке https://www.sputnik8.com/ru/kaliningrad .

Что посмотреть в Калининграде?

Если у вас только один день, то времени хватит только погулять по улицам, но не забывайте, что масса достопримечательностей находится в Калининградской области. Многие едут посмотреть на немецкие дома, но на самом деле в самом Калининграде почти не осталось таких домов, город был разрушен во время Великой Отечественной войны. Остались единичные экземпляры, вроде здания железнодорожного вокзала. Его вы узнаете сразу. Привлекает внимание туристов так называемая Рыбная деревня — вновь отстроенная туристическая улица с множеством ресторанов и кафе. Большинство фото туристы делают именно там.

Обязательно нужно побывать в соборе, где похоронен Иммануил Кант. Здание построено в виде средневекового замка, в 1944 году оно было разрушено, а затем построено заново. В соборе есть огромный концертный зал с самым большим органом в Европе, там регулярно проводятся крупные мероприятия. Уникальный органный комплекс Кафедрального собора состоит из двух органов — большого и малого хорового. Эти механические инструменты с добавлением электроники изготовлены немецкой органостроительной фирмой «Alexander Schuke». В штате Собора — два органиста. Дневные органные мини-концерты (40 минут) проходят ежедневно и пользуются огромной популярностью у гостей региона. Кроме того, в здании располагается музей Иммануила Канта. Кант родился в Кенигсберге, учился там и там же написал свои знаменитые труды, поэтому многое в это краю посвящено известному мыслителю того времени.

В Калининграде есть собственный зоопарк, известный тем, что в 1945 году за него велись ожесточенные бои.

Обязательно посетите форты Калининграда. Кенигсберг всегда был крепостью, и с 13 века здесь строили различные оборонительные сооружения. Всего более 20 интересных исторических объектов, которые могут рассказать о схватках прошлого.

Если у вас есть еще пара дней, то обязательно отправляйтесь областные центры — Светлогорск и Зеленоградск. В самом Калининграде нет моря, а в этих маленьких уютных городках есть песчаные пляжи, где можно услышать шум прибоя. Сами городки тоже очень примечательны, там сохранился дух старой Германии с мощеными улочками, белыми домами и палисадниками. Одна из главных достопримечательностей Зеленоградска — Куршская коса — природный заповедник.

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