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Новости. Общество
06:40, 19 Сентября 2019

Фильм про отрезанную от суши деревню в Карелии появился в Сети (ВИДЕО)

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Телеканал "Настоящее время" выпустил материал о жизни в карельской деревне Панозеро, обитателей которого связывает с большой землей лишь понтонная переправа.

"В поселке Панозеро, что на севере Карелии, люди буквально отрезаны от страны и мира рекой Кемь. Здесь живут всего 300 человек, но переправа для них — самая настоящая дорога жизни", - говорится в описании репортажа.

25-минутный материал рассказывает о жизни обитателей поселка. Люди в Панозеро целиком и полностью зависят от того, работает ли в населенном пункте местный паром, который связывает их с большой землей. 

"В поселке нет ничего, что помогло бы ему выжить автономно: ни какого-либо производства, ни своего врача, ни даже связи. Продукты, товары, медпомощь — всё это попадает в Панозеро только посредством парома, которым служит старый военный понтон. И, если он вдруг ломается, 300 жителей далёкого карельского посёлка фактически оказываются в блокаде", - сообщают авторы проекта.

Ранее жители населенного пункта самостоятельно публиковали в Сети любительские ролики, в которых сообщали о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в глубинке. Главной проблемой деревни является аварийное состояние местного парома. Жители Панозеро обращались к власти с требованием разобраться в ситуации. Люди заявляли, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев поручил к 1 мая организовать переправу, понтоны для которой предоставило министерство обороны. В конце апреля военные установили переправу в Панозеро. 

В начале января переправа Минобороны в Панозеро утонула.

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