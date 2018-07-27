ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Не тот Катанандов, утонувшие супруги и фантастические планы чехов

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Пропавшие супруги

В воскресенье, 21 июля, стало известно, что трое мужчин и две женщины на моторной лодке без спасательных жилетов вышли в озеро Янисъярви и перевернулись. Выплыли только трое. Молодая супружеская пара погибла. Их тела нашли лишь 24 числа

Опустошение в ЦСК

В начале недели петрозаводчане заметили, что ассортимент в ЦСК на Попова,7 стал скуднее, а с наружной стороны здания исчезли многочисленные рекламные баннеры. Площади перед торговыми залами, где раньше располагались образцы различных товаров, опустели, в самих торговых залах, в частности, в отделе дверей исчезли перегородки.

В гипермаркете говорят, что это плановое перемещение товаров. Так ли это на самом деле, учитывая решение суда, о приостановлении эксплуатации здания, увидим в самое ближайшее время.

Дорога к роддому за 83 миллиона

В конце прошлой неделе председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал, что федеральный центр выделяет 83,2 млн рублей на обустройство дороги по улице Сыктывкарской, которая идет к строящемуся Перинатальному центру. А на этой неделе глава Карелии Артур Парфенчиков по полочкам объяснил, как именно будут израсходованы эти средства.

Опечатанный роддом

Что-то не везет и петрозаводским роддомам. 24 июля выяснилось, что карельские приставы по решению суда опечатали на 30 дней восстановительную палату роддома имени Гуткина и операционную в гинекологии на улице Луначарского. И в родильном доме, и в гинекологическом стационаре сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Минздрав Карелии тут же сослался на ремонты. Вот такая история.

И снова Дмитриев

Петрозаводский городской суд назначил на 18 сентября начало пересмотра дела Юрия Дмитриева, то есть после того, как он вернется с очередной психолого-психиатрической экспертизы в Санкт-Петербурге. Обвинение оставлены те же: изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение деталей оружия. По статье "Насильственные действия сексуального характера" следствие все еще продолжается.

"Говорят, царь – не настоящий!"

И смех, и грех. Федеральные СМИ "арестовали" в Италии сенатора Сергея Катанандова. Журналисты перепутали фотографии Катанандова и экс-члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого, который и был взят под стражу в городе Кортине Д'Ампеццо.

Арест общественного транспорта

Вечно не везет петрозаводскому троллейбусному управлению: то отключат от энергоснабжения за неуплату, то власти денег выделят меньше, чем необходимо. Просто напасть какая-то. А тут еще 26 июля судебные приставы арестовали пять троллейбусов из-за долгов перед налоговой инспекцией. По данным ФССП, троллейбусное управление задолжало 16,8 млн рублей. Как они там выбираться будут, непонятно.

Фантастические планы чехов, почти по Карелу Чапеку

Хотите верьте, хотите нет, но чешские инвесторы заинтересовались проектом строительства мусоросжигательного завода в Карелии, стоимость которого может составить от 80 млн до 150 млн евро. Об этом 26 июля сообщили в правительстве республики. Прямо вот взять и вложить по текущему курсу в наш регион 10 млрд 950 млн рублей. Не слабо, а? Это больше, чем нам полагается по Федеральной целевой программе развития региона.

Какой будет следующая неделя, увидим после выходных.