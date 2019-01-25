ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ:  СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ, ЖЕСТКИЙ ПРИГОВОР КОСАРЕВУ И "ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО" В СЯМОЗЕРСКОЙ ТРАГЕДИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Крещенские купания в Петрозаводске



фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске обряд погружения в купель был организован на льду Онежского озера вблизи памятника Петру I на городской набережной. Массовые крещенские купания начались с торжественного богослужения и выстрела из пушки. Обеспечивали правопорядок и безопасность Крещенских купаний сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные. Как прошли крещенские купания, смотрите в наших фото- и видеорепортажах.

"Последнее слово" в суде по гибели детей на Сямозере



фото: "Столица на Онего"

В городском суде Петрозаводска подсудимые по делу о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом.

Как сказал бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, его вина в этом преступлении неоспорима. "Я сделал все, что мог в сложившейся ситуации. Больше добавить нечего", - сказал бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков. Экс-директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова фактически возложила вину в гибели детей на организаторов похода, то есть Виноградова, Круподерщикова и его коллегу Ильина. "Мои действия не находятся в причинно-следственной связи с гибелью детей... Я не только не считаю себя виновной, я знаю, что я невиновна", - отметила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Алиханова оставили в колонии

Верховный суд Карелии оставил в силе решение Сегежского районного суда, согласно которому оставшийся срок наказания – до августа 2019 года известный политик и предприниматель Девлет Алиханов проведет в колонии. Отказ в районном суде мотивировали тем, что Алиханов в колонии получил дисциплинарное взыскание за то, что дважды купил в магазине и передал другому осужденному две пачки сигарет. Кроме этого, свои возражения высказала потерпевшая сторона, а именно – администрация Петрозаводского городского округа. Отметим, что решением Сегежского районного суда Алиханова отказались выпустить из колонии, несмотря на то, что он даже будучи не согласен с приговором суда, полностью погасил якобы нанесенный ущерб администрации Петрозаводского городского округа и добровольно, без исполнительного производства, оплатил штраф.

Смертельное ДТП на трассе в Карелии



фото: ГИБДД Карелии

Авария произошла 20 января. В 17.05 на 272 км трассы "Кола" в Олонецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. По сообщению ГИБДД Карелии, 29-летняя девушка (жительница Ленинградской области), водитель Ford Focus, при проезде правого поворота не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Isuzu. В результате ДТП водитель автомобиля Ford скончалась на месте до приезда скорой помощи. Также в лечебное учреждение была доставлена 29-летняя пассажирка автомобиля Ford (жительница Ленинградской области). 37-летнему водителю автомобиля Isuzu назначено амбулаторное лечение.

Жесткий приговор Косареву - бывшему члену правительства Карелии



фото: Сергей Мятухин

Петрозаводский городской суд со второго раза приговорил бывшего председателя комитета по управлению Госимуществом Карелии Дениса Косарева за взятки к 5 годам колонии строгого режима. Также Косареву назначен штраф 5 млн рублей. Косарева взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

По словам Косарева, он заключил досудебное соглашение и содействовал правоохранительным органам и ФСБ. Подробнее о деле Косарева читайте здесь.

Отец задушил плачущую дочку



фото: © Fotolia / bananna

Первый заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка родным отцом. По версии следствия, обвиняемый с ноября 2017 года по февраль 2018 года систематически не исполнял родительские обязанности, проявлял жестокое обращение к своей годовалой дочери. Он не осуществлял уход за ребенком, не обращался в медицинские учреждения для лечения имевшихся у дочери заболеваний, а также избивал ее (в том числе в день убийства). На протяжении нескольких часов 4 февраля 2018 года мужчина в своей квартире пил спиртное. Поскольку дочь своим плачем постоянно отвлекала его от распития спиртного, отец решил ее убить. Он с силой закрыл ладонью рот и нос девочки и удерживал ребенка таким способом, пока не наступила смерть от асфиксии.

Ночная авария с пострадавшими в Петрозаводске



фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

В Петрозаводске 20 января в 2.25, на перекрестке ул. Чапаева - ул. Ватутина 25-летний водитель такси на автомобиле "ВАЗ-2110" при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ-21074". В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель автомобиля "ВАЗ 2110" и его 33-летний пассажир, 24-летний водитель "ВАЗ 2107" и его 23-летний пассажир.

Задержание Алексея Лучина - экс-главы Прионежья



фото: ГБПОУ РК "Техникум дорожного строительства"

Правоохранительные органы задержали бывшего главу Прионежья Алексея Лучина по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве жилых домов для переселенцев из аварийного фонда.

Ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии" сообщала, что еще 9 апреля 2018 года следственное управление МВД возбудило уголовное дело. По информации издания, в 2012-2013 годах компания-застройщик ООО "Базис-строй построила 24-квартирный дом по улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. Фирме "Базис-строй" были перечислены почти 36,5 миллиона рублей. В то же время в процессе эксплуатации жилья гражданами, проживающими в доме № 1 по Заречной улице, "выявлены значительные нарушения и расхождения с проектно-сметной документацией. Квартиры имеют ненадлежащее техническое состояние, не позволяющее их нормальную эксплуатацию, условия проживания не соответствуют установленным законом нормам. В ходе выездной проверки специалистами министерства строительства, ЖКХ и энергетики по Республике Карелия выявлены грубые нарушения требований электро- и пожарной безопасности, в связи с чем был сделан вывод о непригодности указанного дома для проживания". Руководителем ООО "Базис-строй" с 10 октября 2013 года является Ирина Якубова – супруга экс-главы Прионежского района Алексея Лучина.