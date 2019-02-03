ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: "ЗАМИНИРОВАННЫЙ" ПЕТРОЗАВОДСК, СНОС "БИГ БЕНА", ГИБЕЛЬ ПРОФЕССОРА ПЕТРГУ
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
В ночь с 26 на 27 января в Петрозаводске трагически погибла профессор ПетрГУ Наталья Субботина. Обстоятельства гибели проверяют следователи.
"Биг Бен" снесли в Петрозаводске
Компания "РегионСтройПлюс" в понедельник 28 января демонтировала башню "Биг Бен" в Петрозаводске.
Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.
Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.
Посмотрите фото и видео сноса "Биг Бена".
В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
Пожар произошел 29 января на улице Калинина в здании бывшего общежития Речного училища. На пожаре спасены три человека.
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
Из-за массовых сообщений о минировании зданий 30 января утром эвакуировали людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии и Прионежском районе.
Как рассказали информированные источники, сообщение о минировании здания мэрии Петрозаводска и социальных учреждений в Прионежском районе пришли по электронной почте.
Смотрите видео, как эвакуировали мэрию Петрозаводска.
Власти определили, какие дороги отремонтируют в Петрозаводске в 2019 году
Тринадцать дорог планируют отремонтировать в столице Карелии за 2019 год, так рассказали в мэрии. Финансирование на проведение работ выделено в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В Петрозаводске назначен новый директор ПМУП "Городской транспорт"
С 1 февраля к обязанностям директора ПМУП "Городской транспорт" приступил Виктор Клещев.
Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова представила нового руководителя коллективу.
Суд отправил под домашний арест гендиректора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в Петрозаводске
Городской суд Петрозаводска арестовал до 25 марта директора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в столице Карелии.
Такое решение в пятницу 1 февраля принял судья Дмитрий Михайлов.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Рыкова Николая Викторовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток по 25 марта включительно", - сказал судья.
Рыков отказался от дачи показаний. Бизнесмена задержали на основе показаний двух подозреваемых.
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