ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ:  "ЗАМИНИРОВАННЫЙ" ПЕТРОЗАВОДСК, СНОС "БИГ БЕНА", ГИБЕЛЬ ПРОФЕССОРА ПЕТРГУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной

В ночь с 26 на 27 января в Петрозаводске трагически погибла профессор ПетрГУ Наталья Субботина. Обстоятельства гибели проверяют следователи.

"Биг Бен" снесли в Петрозаводске

Компания "РегионСтройПлюс" в понедельник 28 января демонтировала башню "Биг Бен" в Петрозаводске.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

Посмотрите фото и видео сноса "Биг Бена".

В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища



фото: vk.com/spletni_ptz4 / Михаил В.

Пожар произошел 29 января на улице Калинина в здании бывшего общежития Речного училища. На пожаре спасены три человека.

В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе



фото: © Антон Новодережкин/ИТАР-ТАСС

Из-за массовых сообщений о минировании зданий 30 января утром эвакуировали людей из больниц, школ, административных зданий в столице Карелии и Прионежском районе.

Как рассказали информированные источники, сообщение о минировании здания мэрии Петрозаводска и социальных учреждений в Прионежском районе пришли по электронной почте.

Смотрите видео, как эвакуировали мэрию Петрозаводска.

Власти определили, какие дороги отремонтируют в Петрозаводске в 2019 году

Тринадцать дорог планируют отремонтировать в столице Карелии за 2019 год, так рассказали в мэрии. Финансирование на проведение работ выделено в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В Петрозаводске назначен новый директор ПМУП "Городской транспорт"

С 1 февраля к обязанностям директора ПМУП "Городской транспорт" приступил Виктор Клещев.

Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова представила нового руководителя коллективу.

Суд отправил под домашний арест гендиректора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в Петрозаводске



фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Городской суд Петрозаводска арестовал до 25 марта директора ООО "Ремстройкомплект" Николая Рыкова по делу о мошенничестве при ремонте дорог в столице Карелии.

Такое решение в пятницу 1 февраля принял судья Дмитрий Михайлов.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Рыкова Николая Викторовича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток по 25 марта включительно", - сказал судья.

Рыков отказался от дачи показаний. Бизнесмена задержали на основе показаний двух подозреваемых.