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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АБРАМОВИЧ В КАРЕЛИИ, ДЕТИ БЕЗ УЖИНА И НОВОЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА

Новости. Общество
21:00, 20 Февраля 2021
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии

Управляющая компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в Мийнальском сельском поселении.

Деревня Кортела в Карелии, где зарегистрирована фирма российского миллиардера Романа Абрамовича, стала знаменитой, ее фото растиражировали в соцсети.

"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина

По новым нормам СанПиНа детей в детских садах, работающих с 7.30 до 18.00, переводят на 4-разовое питание – родители бьют тревогу, так как дети остались без ужина.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука Следком Карелии возбудил новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1, ст.285 УК России).

Страшно

Смертность в Карелии в 2020 году выросла на 15%

Естественная убыль населения республики достигла в прошлом году почти 5 тысяч человек.

Стариков нечем кормить, бьет тревогу директор дома престарелых в Карелии

Исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова сообщила, что в республиканском бюджете не предусмотрены деньги на компенсацию расходов частным пансионатам для пожилых, что ставит под угрозу их работу.

На трассе в Карелии под лесовозом погибла семья из Санкт-Петербурга

В Медвежьегорском районе при столкновении с лесовозом  погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик).

Прокуратура начала проверку.

На заметку

В Карелии возобновляется плановая диспансеризация взрослого населения

С 15 февраля жители республики смогут вновь проходить профилактические осмотры в медучреждениях Петрозаводска и районов, сообщили в оперштабе Карелии.

Смешно

Две добровольные народные дружины Карелии самораспустились из-за отсутствия времени и денег 

Еще одна казачья дружина исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка.

Уроженец Карелии обокрал "нереально красивую" девушку на вокзале в Санкт-Петербурге 

В Санкт-Петербурге в дежурную часть транспортной полиции обратилась студентка из Казани с заявлением о краже сумочки, сообщили в ведомстве.

Отбор молодых казаков стартовал в Карелии

В Костомукше казаки решили заняться обучением молодого поколения.

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