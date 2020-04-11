ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АРЕСТ ЭКС-НАЧАЛЬНИКА ИК-9 ЗА ИЗБИЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО, ПОЗОРНЫЙ СУХПАЕК И СНОС "ДЕРЕВА ДРУЖБЫ"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Экс-начальник ИК-9 Савельев и его бывший зам Ковалев обвиняются в избиении заключенного, им грозит 10 лет лишения свободы

Так, 9 апреля в рамках уголовного дела об избиении заключенного были задержаны бывший начальник ИК-9 Иван Савельев и его экс-заместитель Иван Ковалев. После проведенного допроса следственный комитет предъявил Савельеву и Ковалеву обвинение. Несмотря на имеющуюся видеозапись с избиением заключенного, задержанные экс-руководители ИК-9 свою вину не признают и называют видео фейком.

Тем не менее, обвинения были предъявлены и в суд направлены ходатайства для определения меры пресечения. 10 апреля судья Петрозаводского городского суда Марина Носова приняла решение отправить Ковалева под домашний арест, а Савельева оставить под стражей до 8 июня.

Две сосиски, маргарин и муку с насекомыми выдали школьникам Карелии в качестве сухпайка

В связи с режимом всеобщей самоизоляции детям, находящимся на льготном питании в школе, решили выдать сухпайки с расчетом на две недели. Ответственные за выдачу старались как могли. В результате школьники из малообеспеченных семей в Питкяранте получили сухпаек, который состоял из 5 картошин, 2 сосисок, куска маргарина, полкило сахарного песка и килограмма муки с жуками.

Фото позорного сухпайка попали в интернет – и уже через короткое время о Карелии говорили на федеральных ресурсах. Пытаясь побыстрее "замять" скандал, глава Питкярантского района Дмитрий Трошин уволил директора Комбината школьного питания.

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал выдачу такого продуктового набора печальным примером административного попустительства. Министр образования Голубев заявил, что выданный детям Питкяранты сухпаек не соответствует перечню, направленному в школы. И выложил на своей странице в соцсети фото настоящего продуктового набора, который мало был похож на муку с жуками и маргарин с картошкой.

Шумиха, образовавшаяся вокруг позорного сухпайка, привлекла внимание Следкома, который в результате организовал доследственную проверку.

В Петрозаводске сносят "Дерево дружбы" (ФОТО)

На месте памятного знака городам-побратимам администрация карельской столицы намерена установить стелу воинской славы. А "Дерево дружбы" обещали отреставрировать и установить на набережной, но пока памятный знак будет храниться на территории "Петрозаводскмаша".

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа «Дерева дружбы». Они назвали недопустимым размещение одного памятника на месте другого, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

А тем временем…

В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом

Предварительно положительные результаты на коронавирус выявлены у двух жительниц районов Карелии и еще у двух петрозаводчан. Одна из условно заболевших никуда из Карелии не выезжала.

Все условно заболевшие ждут третьего результата анализа, ответы должны прислать из противочумного института в Москве.

На сегодняшний день в Карелии зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией: это 45-летний Олег Доценко и 59-летняя жительница Карелии, вернувшаяся из Германии.

Первый день дистанционного обучения школьников Петрозаводска с треском провалился

С 7 апреля по всей стране, в том числе и в Карелии, для школьников ввели дистанционное обучение. В первый же день в нашу редакцию обратились возмущенные родители, которые считают, что организация этого процесса не выдерживает никакой критики. Также поделились своим мнением о дистанционном обучении и педагоги, которых, как они сами считают, бросили в свободное плавание.