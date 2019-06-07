ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: БЕЛУГА СУДИТСЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, БОЛЬШОЙ РЕМОНТ ДОРОГ И МИЛЛИОННАЯ ПРЕМИЯ ДИРЕКТОРУ "КАРЕЛЛЕСПРОМА"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В Петрозаводске начался масштабный ремонт самых изношенных дорог



фото: Столица на Онего

В Петрозаводске 3 июня на Комсомольском проспекте, где активно ведется фрезеровка асфальта, прошло выездное совещание по ремонту дорог. Под шум работающей техники мэр города Ирина Мирошник рассказала, что 24 мая состоялся аукцион на ремонт дорог города в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Контракт на 331 млн рублей выиграла фирма из Санкт-Петербурга – ЗАО "АБЗ-Дорстрой", которая должна будет выполнить работы до 30 сентября этого года.

В рамках нацпроекта будет отремонтировано 15 улиц Петрозаводска. Перечень объектов определялся исходя из самой высокой степени износа. С 1 июня уже началась фрезеровка асфальта. По словам главы города, на половине улиц будет отремонтирована не только проезжая часть, но и тротуар.

Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей



фото: Вести Карелии

Собрание акционеров ЛПХ "Кареллеспром" приняло решение о выплате дивидендов и вознаграждений по итогам работы холдинга в 2018 году. Согласно этому решению, гендиректору компании Павлу Дегтяереву должна быть выплачена премия в размере 10% от чистой прибыли "Кареллеспромом", которая в 2018 году составила 263 млн рублей. Сумма премии в итоге превысит 26 млн. Как пояснили наши источники в "Кареллеспроме", возможность выплаты премии в размере 10% предусмотрена в контракте Дегтярева.

Депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов обратился в органы прокуратуры с требованием дать правовую оценку решению собрания акционеров государственного холдинга "Кареллеспром" о выплате гендиректору предприятия Павлу Дегтяреву вознаграждения в размере 26 млн. рублей по итогам 2018 года. Кроме этого, депутат написал письмо главе республики Артуру Парфенчикову с требованием "вмешаться в ситуацию и содействовать отмене этого аморального решения".

Фирма Белуги подала в суд на власти Карелии



фото: lesindustry.ru

Компания "Сигма РЦ", принадлежащая известному бизнесмену Леониду Белуге, пытается добиться льготной продажи земельного участка под ТРК "Лотос Плаза". Фирма подала в суд на Минимущества Карелии.

ООО "Сигма РЦ" арендует земельный участок, где расположен комплекс "Лотос Плаза", но хочет приобрести его в собственность за 15% кадастровой стоимости. Минимущества отказалось от этого предложения и хочет, чтобы фирма Белуги выкупила землю по полной стоимости, которая составляет около 34,5 млн рублей. Представитель ООО "Сигма РЦ" в суде обосновал иск тем, что строительство ТРК "Лотос Плаза" имело статус приоритетного инвестиционного проекта, а такой статус предусматривает продажу земельных участков по льготной стоимости.

Дома на Зареке снесут



фото: правительство Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник провели выездное совещание, в рамках которого обсудили планы жилой застройки микрорайона Зарека.

Зарека – один из старейших районов Петрозаводска. Неудивительно, что сегодня здесь сконцентрировано большое количество ветхих жилых домов.

"Сегодня одна из наших главных задач – создание комплексного плана освоения Зареки, - отметил Артур Парфенчиков. - Максимум за 5 лет мы освободим Зареку от ветхих строений. Какие-то участки мы уже сейчас можем начать застраивать, но нельзя поддаваться соблазну точечной разрозненной застройки".

Пьяный водитель совершил смертельную аварию



фото: Госавтоинспекция Карелии

В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, погиб 25-летний пассажир, сообщил в ГИБДД Карелии. В минувшее воскресенье 2 июня в 20.50 в Прионежском районе на 6 км автодороги "Шуйская-Гирвас" 39-летний водитель Lada Granta в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону села Кончезеро, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял 26-летний водитель. В результате аварии 25-летний пассажир Daewoo Nexia погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, водители автомобилей получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

Брат случайно отрубил пальцы 8-летнему мальчику



фото: Национальная служба санитарной авиации Карелии

В Питкярантском районе Карелии начали доследственную проверку по факту получения телесных повреждений 8-летним мальчиком. Как сообщили в Следственном комитете Карелии, по версии следствия, 3 июня днем двое детей играли на улице возле дома в деревне Хийденсельга Питкярантского района. В это время один из мальчиков топориком рубил ветки на пне, а его брат протянул руку и попал под удар топорика. В результате он получил травму руки (отрублены 3 пальца).

Как сообщили в Минздраве Карелии, на "скорой" мальчик был немедленно доставлен в Сортавальскую ЦРБ, где ему оказали первичную медицинскую помощь. Далее вертолетом санитарной авиации его транспортировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Врачи пришили два пальца, а третий, где была отрублена лишь фаланга, оставили в прежнем состоянии. "Надеемся, что двигательная функция пальцев восстановится", - сказали в Минздраве.

Жара в Карелии сменится прохладой



фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, жаркая погода в Карелии продержится до 13 июня. По словам синоптиков, температура достигнет отметки в 26-31 градус.

"После жаркой погоды ожидается похолодание, - сказала синоптик карельского Гидрометцентра, - прохладнее станет уже 10, 11 июня, когда температура опустится до 20-25 градусов, 12 июня понижение температуры продолжится, а 13 июня ожидается уже 11-15 градусов". Прохлада сохранится и 15, и 16 июня.