ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Cмягчение приговора для Боднарчука, Антипин на свободе и выздоровление пострадавшего в резонансном ДТП ребенка

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Верховный суд Карелии уменьшил срок экс-спикеру горсовета Петрозаводска Боднарчуку

В среду, 7 июня, Верховный суд Карелии частично изменил приговор первой инстанции экс-председателю горсовета Петрозаводска Геннадию Боднарчуку.

Главу Медвежьегорского района Карелии, обвиняемого в присвоении чужого имущества, вновь отпустили домой

В Верховном суде Карелии рассмотрели меру пресечения для Максима Антипова.

Маленькую девочку, которая пострадала в ДТП с участием гендиректора крупной стройкомпании Карелии, выписали из больницы

Трехлетнюю девочку, которая пострадала в ДТП с участием гендиректора строительной компании Николая Макарова, выписали из больницы домой.

Соболезнования

«Тяжелые вести с передовой»: глава Карелии рассказал о гибели земляков на Донбассе

Артур Парфенчиков сообщил о еще двух погибших уроженцах Карелии.

Актуально

Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске будет платной не для всех

В сквере Ригачное поле открылась платная стоянка.

Опубликовано расписание первого маршрута в Петрозаводске, который будет работать по новому тарифу

С 13 июня городской маршрут № 5 начнет работать по регулируемому тарифу в рамках транспортной реформы.

Проезд в маршрутках Петрозаводска после перехода на новый тариф будет стоить 50 рублей

Проезд в маршрутках №№5, 14 и 29 после перехода на регулируемый тариф будет стоить 50 рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

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В Финляндии готовятся к нашествию крыс

Глобальное потепление влияет на рост численности грызунов, уверены финские ученые.

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Популярная рок-группа из Петрозаводска оскандалилась из-за кавера

Карельская рок-группа «Громыка», созданная музыкантами «Револьвера», стала участником музыкального скандала из-за записи трибьюта питерской группы «Колибри».

Популярный ведущий Первого канала едва не лишился глаз на съемках в Карелии

На съемках передачи «Жизнь своих» на Онежском озере едва не произошел несчастный случай.

Опубликована программа Дня города в Петрозаводске

В этом году столица Карелии отметит 320-летний юбилей, сообщили в мэрии города.

В крупнейшем городе Приладожья Карелии запустили ежедневный туристический поезд

По городу Сортавала до Валаамского причала будет ходить «Ладожская Нерпочка».

Статья недели

Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод

Объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов коснется Ладожского и Онежского озер.

И о погоде…

Гости из Северной Атлантики испортят июнь в Карелии

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что ждет жителей Карелии в ближайшем месяце.