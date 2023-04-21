ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Cмягчение приговора для Боднарчука, Антипин на свободе и выздоровление пострадавшего в резонансном ДТП ребенка

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Верховный суд Карелии уменьшил срок экс-спикеру горсовета Петрозаводска Боднарчуку
В среду, 7 июня, Верховный суд Карелии частично изменил приговор первой инстанции экс-председателю горсовета Петрозаводска Геннадию Боднарчуку.
Главу Медвежьегорского района Карелии, обвиняемого в присвоении чужого имущества, вновь отпустили домой
В Верховном суде Карелии рассмотрели меру пресечения для Максима Антипова.
Маленькую девочку, которая пострадала в ДТП с участием гендиректора крупной стройкомпании Карелии, выписали из больницы
Трехлетнюю девочку, которая пострадала в ДТП с участием гендиректора строительной компании Николая Макарова, выписали из больницы домой.
Соболезнования
«Тяжелые вести с передовой»: глава Карелии рассказал о гибели земляков на Донбассе
Артур Парфенчиков сообщил о еще двух погибших уроженцах Карелии.
Актуально
Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске будет платной не для всех
В сквере Ригачное поле открылась платная стоянка.
Опубликовано расписание первого маршрута в Петрозаводске, который будет работать по новому тарифу
С 13 июня городской маршрут № 5 начнет работать по регулируемому тарифу в рамках транспортной реформы.
Проезд в маршрутках Петрозаводска после перехода на новый тариф будет стоить 50 рублей
Проезд в маршрутках №№5, 14 и 29 после перехода на регулируемый тариф будет стоить 50 рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Выбор читателя
В Финляндии готовятся к нашествию крыс
Глобальное потепление влияет на рост численности грызунов, уверены финские ученые.
Интересно почитать
Популярная рок-группа из Петрозаводска оскандалилась из-за кавера
Карельская рок-группа «Громыка», созданная музыкантами «Револьвера», стала участником музыкального скандала из-за записи трибьюта питерской группы «Колибри».
Популярный ведущий Первого канала едва не лишился глаз на съемках в Карелии
На съемках передачи «Жизнь своих» на Онежском озере едва не произошел несчастный случай.
Опубликована программа Дня города в Петрозаводске
В этом году столица Карелии отметит 320-летний юбилей, сообщили в мэрии города.
В крупнейшем городе Приладожья Карелии запустили ежедневный туристический поезд
По городу Сортавала до Валаамского причала будет ходить «Ладожская Нерпочка».
Статья недели
Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод
Объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов коснется Ладожского и Онежского озер.
И о погоде…
Гости из Северной Атлантики испортят июнь в Карелии
Специалисты Гидрометцентра рассказали, что ждет жителей Карелии в ближайшем месяце.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание