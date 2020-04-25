ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОСРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ, СМЕРТЬ ОТ ПНЕВМОНИИ И ДЕЛО О ГЕНОЦИДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Парфенчиков решил раньше закончить учебный год для школьников Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса.

Согласно документу, летние каникулы для учащихся 1-4 классов начнутся с 1 мая. Для учеников 5-8 классов и десятиклассников учебный год закончится 25 мая.

Также принято решение об отправке школьников 5-11 классов на каникулы с 1 по 10 мая.

За неделю 6 человек умерли в Карелии от пневмонии

Всего с 1 апреля в больницы Карелии с диагнозом внебольничная пневмония попали 185 человек, 29 – умерли.

Парфенчиков решил не закрывать Петрозаводск

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом увеличивается и на 24 апреля составляет уже 42 человека, глава Карелии решил не закрывать город и не ставить блок-посты на въезде в столицу Карелии, как это было сделано в Костомукше, Питкяранте, Кондопоге и Сегеже.

В связи с чем жители Петрозаводска могут смело отправляться на майские праздники на приусадебные участки, не боясь, что их накажут за нарушение режима самоизоляции.

Сами ограничительные меры, принятые в связи с введением режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, Артур Парфенчиков продлил до 30 апреля.

Общественный транспорт также не будет ходить до конца апреля.

Следком России начал проверку по факту сноса памятника Якову Степанову в Петрозаводске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые повлекли уничтожение объекта исторической памяти.

Следком России возбудил дело о геноциде в Карелии во время финской оккупации

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). Поводом для этого послужили результаты процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия.

В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах

Стало известно, почему полицейские автомобили ездят по Петрозаводску с включенными маячками

В бывшей музыкальной школе райцентра Карелии открыли траурный зал

Для большего комфорта его собираются оснастить системой кондиционирования воздуха.