ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОРОНАВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ, НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19 И ЕЩЕ ОДНА ВЗЯТКА БЫВШЕМУ МИНИСТРУ КАЙДАЛОВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам

За минувшие сутки, 12 ноября, в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 на 13 ноября в Карелии составляет 9630 человек. Выздоровели за время пандемии 4996 человек. Всего умерли в Карелии 66 человек, зараженных коронавирусом.

Также в Карелии 1017 детей заразились коронавирусом.

Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

Экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек обвиняются в получении еще одной взятки

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта миллион рублей.

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Власти нашли нового подрядчика для ремонта моста через Неглинку в Петрозаводске

Определена компания, которой предстоит завершить реконструкцию моста через реку Неглинка в столице Карелии.

"Никакого кадрового дефицита нет": главврач инфекционной больницы Карелии прокомментировала увольнение сотрудников

Главный врач инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко рассказала о причинах увольнения 12 сотрудников лечебного учреждения.

Вандалы испортили барельеф у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске (ФОТО)

Неизвестные вандалы повредили барельеф, установленный рядом со стелой "Город воинской славы" в столице Карелии.

Испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске отремонтируют только через месяц

Администрация Петрозаводска обратилась с заявлением в полицию, чтобы найти вандалов, сломавших часть барельефа у стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске.

В отделении Пенсионного фонда Карелии назначен новый руководитель

Спустя два года после смерти прежнего управляющего Николая Левина отделение Пенсионного фонда Карелии возглавила Юлия Ермакова.