Реклама
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
Сегодня 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18
Центральная избирательная комиссия утвердила порядок аккредитации СМИ на выборах
29.07.2021 11:07

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ИЗ КАРЕЛИИ, ПЕТРОГЛИФЫ В СПИСКЕ ЮНЕСКО И ОТРКРЫТИЕ ШКОЛЫ ОТМЕНЯЕТСЯ

Новости. Общество
21:00, 30 Июля 2021

Новости партнеров

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио


фото: © Insagram vladislavlarin87

Тхэквондист Владислав Ларин принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.

Петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО


фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Новая школа в Петрозаводске не откроется 1 сентября


фото: © Столица на Онего

Власти столицы Карелии признали, что не успеют подготовить к началу учебного года школу №55 на Древлянке.

КАРЕЛИЯ В ОГНЕ

В Пряжинском районе Карелии горит 13 тысяч гектаров леса


фото: Марина Гусева / ВК

На территории Пряжинского района зафиксировано три больших пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15,4 тысячи гектаров


© фото: Правительство Карелии

В республике увеличилось и количество действующих пожаров.

Экологи: реальная площадь лесного пожара в Найстенъярви в Карелии в 1,5 раза больше


фото: © Столица на Онего

Гринпис России сравнил данные спутниковых снимков и отчетность республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

В Беломорском районе Карелии полыхает почти тысяча гектаров леса


фото: © Ирина Меркова / Столица на Онего

К борьбе с огнем подключились пожарные-десантники из федеральной «Авиалесоохраны».

Огонь прорывается в местах лесных пожаров, локализованных вблизи населенных пунктов Карелии


фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новые случаи возгорания зафиксированы у поселка Найстенъярви и у Сегежи, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

ДРУГАЯ ТЕМА

Православное духовенство Карелии перепишут


фото: © Николай Смирнов

Карелиястат договорился с епархиальным управлением об участии церковнослужителей во Всероссийской переписи населения.

Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю


фото: © кадр из фильма «Отпуск в сентябре»

Знаменитый советский актер снимался в столице Карелии в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре».

Экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, оставили за решеткой до зимы 2022 года


фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Петрозаводский городской суд продлил арест обвиняемому во взятках бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку еще на полгода.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии
26.07.2021, 11:19
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 9
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 1
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»