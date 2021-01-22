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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТСТАВКА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СМЕРТЬ РЕБЕНКА В ОГНЕ И ОБМАНУТЫЙ МОШЕННИКАМИ ДЕПУТАТ

Новости. Общество
13:00, 23 Января 2021
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Сегодня глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин написал заявление об отставке, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске 

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара, который произошел вечером 17 января в пятиэтажном доме на Ключевой, где погибли двое мужчин, женщина и трехлетний ребенок.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре.

МЧС показало фото выгоревшей квартиры, где погибли люди. 

Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский перевел мошенникам 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

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Закрытый на ремонт 14 июня прошлого года мост на улице Кирова откроют 23 января, в субботу.

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