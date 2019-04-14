ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Полтора миллиарда на дороги, очень злые медведи и тепло, которое уже не за горами 

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Правительство Карелии распределило более 1,4 миллиарда рублей на дороги



фото: Валерий Поташов

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении в ближайшие три года межбюджетных трансфертов на реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая сумма средств, которые получат муниципальные образования республики по этому распоряжению, составляет около 1 миллиарда 433 миллионов рублей. Почти вся эта сумма достанется Петрозаводскому городскому округу.

В 2019 году карельской столице выделено на "безопасные и качественные дороги" 400 миллионов рублей, в 2020 – около 479 миллионов, а в 2021 – 450 миллионов. По правительственному распоряжению средства получит также Кондопожское городское поселение, но только в нынешнем году – 104 миллиона.

Собака на взлетно-посадочной полосе



фото: © РИА Новости / Илья Тимин

В аэропорту Петрозаводска самолет Boeing 737 не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки. По информации сайта РЕН ТВ, экипаж был вынужден пойти на второй круг, поскольку животное занимало взлетно-посадочную полосу. Самолет следовал в Петрозаводск из Москвы. Со второй попытки экипаж смог посадить воздушное судно.

После случившегося инцидента авиакомпания "Победа" заявила о своем намерении взыскать с аэропорта Петрозаводска дополнительные расходы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Собакам не место на аэродроме, это создает угрозу безопасности для наших клиентов. Намерены взыскать с аэропорта расходы за уход на второй круг".

Недоделки в домах для переселенцев



фото: Валерий Поташов

Премьер-министр Карелии Александр Чепик подписал распоряжение республиканского правительства за номером 162, которое утвердило распределение на 2019 год очередных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Документ предусматривал финансовые перечисления из регионального бюджета трем муниципальным районам, а в конечном итоге – пяти городским и сельским поселениям.

Средства в объеме 10 миллионов рублей республиканское правительство направило на "мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами", т.е. фактически – на устранение строительных недоделок, допущенных подрядчиками, которые должны обеспечить качество возведенного ими жилья по государственным контрактам. И разбираться с этими недоделками теперь вынуждены органы местного самоуправления, где нет профессиональных служащих в области строительства.

Житель Петрозаводска 10 лет насиловал маленьких детей



фото: © Fotolia / Photographee.eu

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУСК по Карелии

По версии следствия, с 2008 года по 2018 год 57-летний житель Петрозаводска мужчина совершал насильственные и развратные действия сексуального характера в отношении 9-летнего и 10-летнего мальчиков, 9-летней и 13-летней девочек. Кроме того, обвиняемый, в целях изготовления порнографических материалов, производил фотосъемку обнаженной малолетней девочки.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В Карелии искусственно занижен прожиточный минимум пенсионера



фото: © Артем Геодакян/ТАСС,архив

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас в ряде регионов — это Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Республика Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край - прожиточный минимум для пенсионеров посчитан таким образом - искусственно занижен. По нашим расчетам, в Республике Карелия - на 2 тыс. рублей. Это означает, [что] в тех регионах люди недополучают"- сказал Топилин.

Он отметил, что Минтруд в ближайшее время представит в правительство проект правил определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера. В основе его исчисления будет фактический прожиточный минимум предыдущего года и оценка темпа роста потребительских цен.

"Со следующего года регионы должны будут это исполнять", - добавил министр.

В поликлинике Петрозаводска умер пенсионер



фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

Как сообщиил в Минздраве Карелии, утром, 8 апреля, в филиале поликлиники № 4 на улице Ровио скончался 83-летний мужчина.

Мужчина, по информации ведомства, к врачам обращался редко, последний раз приходил в 2017 году. На этот раз посетил поликлинику, чтобы пройти обследование в связи с предстоящей офтальмологической операцией.

"Все обследование пенсионер прошел, - сказали в Минздраве, - и оно, по словам врачей, не показало ничего тревожного. Но в рекреации мужчине неожиданно стало плохо, и он упал. Скорая приехала в течение 5 минут, до приезда были проведены реанимационные мероприятия, но спасти пациента не удалось".

По словам специалистов, причиной смерти могло стать сосудистое заболевание – кровоизлияние в мозг.

Ранее сообщалось, что в поликлинике №4 скончался 67-летний петрозаводчанин, который ожидал у регистратуры свою родственницу.

Медведи проснутся особенно злыми



фото: ГТРК

В министерстве природных ресурсов и экологии Карелии предупредили – голодные медведи начнут просыпаться уже на днях.

Как рассказали представители Минприроды журналистам ГТРК "Карелия", медведи, которые привыкли ходить на свалки рядом с дачами и поселками, скоро там появятся. Звери используют возможность легкой добычи. В этом сезоне они проснутся особенно злыми – многие ушли в спячку голодными, не нагуляв жира.

15 апреля в Карелии откроется весенний сезон охоты на бурого медведя. 213 разрешений на добычу уже выдано. По осенним данным, в республике насчитывается 4 тысячи косолапых.

В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся

https://stolicaonego.ru/news/video-v-petrozavodske-vnedorozhnik-sorvalsja-s-buksira-i-perevernulsja/

Утром седьмого апреля на пересечении улиц Ригачина и Перттунена произошла авария с участием пикапа Ford Ranger и внедорожника, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Пикап буксировал внедорожник на жесткой сцепке, двигаясь в сторону центра. По всей видимости, после проезда двух "лежачих полицейских" произошло самопроизвольное отсоединение буксируемого автомобиля.

После этого отцепившийся внедорожник выехал влево на полосу встречного движения, тротуар, наехал на газон с деревьями и опрокинулся на правый борт на проезжую часть.

В момент ЧП на тротуаре и полосе встречного движения не оказалось пешеходов и автотранспорта. По предварительной информации, обошлось без жертв.

В Карелию идет тепло



фото: © Игорь Подгорный/ТАСС

И, наконец, самая хорошая новость о том, что в Карелию на днях придет настоящая весна – синоптики обещают нам потепление.

"С воскресенья начнет теплеть, - заверили в Гидрометцентре, - осадки прекратятся. И хотя ночные температуры еще будут минусовыми, днем потеплеет уже до +10 градусов. Неделя до 20 апреля будет солнечной и сухой".