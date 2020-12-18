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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ТРАНШЕИ У МЭРИИ, НОВОГОДНИЕ ЗАПРЕТЫ ПАРФЕНЧИКОВА И СМЕРТЬ РЕБЕНКА ПОД ТРАКТОРОМ (ШОК-ВИДЕО)

Новости. Общество
21:00, 18 Декабря 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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