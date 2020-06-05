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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА НА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС, ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ И ОТМЕНА ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ КАРЕЛИИ

Новости. Общество
13:00, 06 Июня 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Коронавирус не отступает

Число заболевших коронавирусом вахтовиков с Белопорожских ГЭС увеличилось до 48

Со стройплощадки Белопорожских ГЭС в Карелии госпитализированы уже 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус, сообщил глава Минздрава Карелии.

На вечер 3 июня 168 человек находятся в обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в городе Петрозаводске. 76 человек госпитализированы в медицинские организации республики. В их числе пациенты с подтвержденным положительным результатом ПЦР-исследования на ковид – 48 человек. Из них в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн помещены 23 человека, остальные - в ковид-отделения районных больниц: в Сегеже – 13 человек, в Костомукше – 10 человек, Беломорске – 2 человека.

Всего, по информации оперштаба, на 5 июня общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 573 человека. Умерло за весь период пандемии трое.

С начала апреля с диагнозом пневмония в больницы республики попали 539 пациентов. С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 53 человека. 

Не до праздника

Власти Карелии отказались от пышного празднования 100-летия республики

Выделенные на праздник в честь юбилея республики средства направят на решение социально-экономических проблем региона, сообщил глава Карелии.

Глава Карелии обязал республиканские власти урезать бюджетные расходы

Республику вводят в режим жесткой экономии из-за коронавирусного кризиса.

Власти Карелии оказались вынуждены с начала июня перейти в режим жесткой экономии. Глава республики Артур Парфенчиков подписал в минувший вторник указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

А между тем

Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска вошел в тройку самых богатых депутатов

В прошлом году доходы депутата Петросовета Валерия Матвеева выросли на 1,7 миллиона рублей.

Доход прокурора Карелии вырос за год на 757 тысяч рублей

Глава республиканского надзорного ведомства не обременен недвижимостью и транспортными средствами.

Глава Следкома Карелии поменял за год легковой автомобиль на внедорожник

Доход руководителя республиканского управления Следственного комитета России вырос в прошлом году почти на 2 миллиона рублей.

Доход главы Петрозаводска вырос в прошлом году на 376 тысяч рублей

Имущественное положение мэра за это время не изменилось.

Скорбим

Скоропостижно скончался первый замминистра финансов Карелии Александр Грищенков

Умер Александр Владимирович Грищенков, 31 мая ему исполнилось 56 лет.

Артур Парфенчиков назвал смерть Александра Грищенкова потерей для правительства Карелии 

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