ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БОДНАРЧУКА, ДЕБОШИРКА В САМОЛЕТЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУПИНА В КРЕСЛО МЭРА СОРТАВАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии 17 июля задержали председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука.

Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Закурившая пассажирка устроила вынужденную посадку самолета в Петрозаводске

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно сел в Петрозаводске из-за дебоширки.

Девушку, из-за которой пришлось посадить в Петрозаводске самолет, ждет уголовное наказание.

В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности

Сортавальский городской суд отменил решение местного горсовета об удалении в отставку избранного главы муниципального образования Сергея Крупина.

Коронавирус не отступает

От коронавируса в Карелии скончалось уже 12 человек

Обще число заболевших коронавирусом в Карелии на 17 июля составило 1882 человека. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 903 пациента, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Парфенчиков разрешил открыться кинотеатрам в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о дальнейшем снятии ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Работа кинотеатров разрешается при условии строгого соблюдения рекомендаций, специально разработанных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении иска о незаконности режима самоизоляции

Республиканские власти так и не представили суду оригинал губернаторского распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы региона.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Тем временем

В Карелии дети смогут отдохнуть только в пришкольных лагерях

Первые детские лагеря открылись с 13 июля, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Детские лагеря палаточного типа – "Большое приключение" и база отдыха "Нурмолица" – в этом году из-за пандемии коронавируса работать не будут. Не примет этим летом детей и единственный в республике стационарный лагерь "Старт", расположенный в Кондопожском районе.

Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска

В среду, 15 июля, в 17.00 на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет.