Новый генплан Петрозаводска может привести к тотальной застройке лесного фонда, считает эколог

Одна из главных проблем нового генерального плана Петрозаводска, который скоро будет принят властями города - судьба лесного фонда.

Об этом сообщил «Столице на Онего» эколог и лесовод Александр Марковский.

«Главный вопрос с городскими лесами Петрозаводска — в каком виде они войдут в новый генеральный план? Столица Карелии получит часть лесфонда, которая по своей площади вдвое превышает существующие городские леса. По сути, мы имеем дело с двумя базовыми сценариями развития событий. Либо новые леса исследуют, выделят какие-то пятна застройки, а основной массив оставят как лесной, либо мы утратим его, и на месте леса появится тотальная застройка с какими-то кулисами по 30 метров, которые в итоге сами распадутся из насаждений, или все равно будут вырублены под инфраструктурные нужды», — сказал Марковский.

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