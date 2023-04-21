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ПМЭФ: в Карелии РСХБ поможет газификации и откроет «Школу фермера»

Новости. Общество
14:39, 16 Июня 2023
фото: © пресс-служба Россельхозбанка

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Банк выразил готовность предоставить финансовую поддержку масштабной программе газификации в регионе.

В четверг, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве. Банк выразил готовность предоставить финансовую поддержку масштабной программе газификации в регионе и расширить участие в развитии её агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Соглашение также предусматривает присоединение Карелии к образовательному проекту РСХБ «Школа фермера». 

В регионе реализуется программа «Газификация ЖКХ, промышленных и иных организаций на территории Республики Карелия на 2022-2030 годы». В 2023 году в республике планируют подвести газ более чем к 7,5 тыс. домов.

Россельхозбанк готов предоставить возможность льготного кредитования на приобретение оборудования для газоснабжения жилых домов. В первую очередь льготные кредиты будут выдаваться жителям приоритетных для республики районов.

Председатель Правления и Глава Карелии также обсудили участие банка в развитии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов республики.

«Карелия славится своей аквакультурой, и карельская форель заслуженно побеждала на конкурсе «Вкусы России». Мы прекрасно знаем местных рыбоводов и их потребности, 40% форелеводческих предприятий региона работают с нашим банком. Символично, что совсем недавно мы утвердили собственную стратегию поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Знаем мы и то, что фермерское движение Карелии набирает обороты – его доля в производстве сельхозпродукции республики увеличилась до 9%. Многие местные фермеры специализируются как раз на аквакультуре. Мы хотим помочь бизнесу Карелии развиваться ещё эффективнее, и я рад, что в регионе появится наша «Школа фермера»», – отметил Борис Листов.

«Школа фермера» – масштабный образовательный проект Россельхозбанка, где за 3 месяца новичков учат строить рентабельный бизнес с нуля, а действующим аграриям помогают повысить эффективность хозяйств. Школа открылась уже в 56 регионах и подготовила 3,4 тыс. дипломированных аграриев для АПК страны.

«Считаю важным форсировать сотрудничество с РСХБ. В частности, в сфере агропромышленного комплекса с использованием финансовых инструментов банка. Особенно это актуально для проектов в области молочного животноводства. В ближайшие годы планируется начать строительство крупных животноводческих объектов общим поголовьем свыше 5 тысяч голов. Что, безусловно, потребует льготного финансирования, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники», – отметил Артур Парфенчиков.

За 23 года Россельхозбанк вложил в экономику Карелии 36,6 млрд рублей, из них более 27 млрд рублей в АПК. На рынке сезонных работ Республики 9 из 10 рублей предоставляет именно РСХБ. Банк поддержал 35 инвестпроектов на сумму 2 млрд рублей, 33 уже запущены. Проекты производят 32 тыс. тонн молока, 13 тыс. тонн продукции комплексов по промышленному рыбоводству.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная).  ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.  Реклама

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