Вандалы отломали еще один штык на барельефе у стелы воинской славы в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Неизвестные отломали еще один штык от винтовки на барельефе у стелы воинской славы, а власти еще не восстановили на монументе повреждения 2-летней давности.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото барельефа у стелы воинской славы в Петрозаводске, на которых запечатлел отломанный штык у винтовки бойца.

«Гулял по городу, пошел посмотреть, не вернули ли бойцу штык, который вандалы отломали в 2020 году. А когда стал рассматривать монумент, то заметил, что теперь штык оторвали и у второго бойца», — написал неравнодушный горожанин.

Напомним, 30 сентября 2020 года в Петрозаводске состоялось торжественное открытие стелы воинской славы.

«Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда», — заявил на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсутствуют необходимые знаки препинания, которые, кстати, тоже на сегодняшний день так и не исправлены.

И уже в ноябре 2020 года неизвестные отломали фрагмент памятника. Тогда администрация Петрозаводска обратилась в полицию с заявлением по факту произошедшего. И сообщили, что через месяц подрядчик проведет ремонтно-восстановительные работы. Но прошло уже два года, а штык так и не вернули бойцу, просто закрасив место слома краской.

Сегодня символ славы Петрозаводска стоит с отломанными фрагментами и пунктуационными ошибками.