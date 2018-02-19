Самые значимые события понедельника

Артур Мяки рассказал о новой работе после ухода из правительства Карелии

Бывший председатель Госкомитета по ценам и тарифам республики Артур Мяки рассказал о своей новой работе и оценил тарифную политику нового руководства Карелии.

- Любой руководитель формирует команду из "своих" людей. Таковым для Артура Олеговича я не был. Тем не менее, я очень рад, что с помощью председателя российского правительства Дмитрия Медведева, ему удалось добиться снижения тарифов на электроэнергию для малого бизнеса республики уже с 1 апреля. Жаль, что у меня с Александром Худилайненом это не получилось, хотя мы также много работали в этом направлении, - сказал Мяки в интервью "Вестям Карелии".

Полный текст интервью читайте в материале издания.

Следователи возбудили уголовные дела из-за массовых отключений электричества в Карелии

В Карелии расследуется уголовное дело по факту мошенничества в сфере энергетики после массовых отключений света в районах, сообщает региональный СКР.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере), ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, в декабре 2017 года и в январе 2018 года из-за возникших аварий и обрывов ЛЭП в районах Карелии произошли массовые отключения электроснабжения. В результате без энергоснабжения остались социальные и жизнеобеспечивающие объекты, в том числе медицинские учреждения и объекты ЖКХ.

"С учетом длительности устранения аварийных ситуаций и неблагоприятных погодных условий чрезвычайная ситуация создала угрозу жизни и здоровья жителей республики, являющихся потребителями электрической энергии, и повлекла причинение материального ущерба. Вследствие чего должностные лица филиала "Карелэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада" не обеспечили оказание услуг по передаче электрической энергии, отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что основными причинами массовых отключений в "Карелэнерго" явились многочисленные падения деревьев на провода, обрывы проводов и вязок, изломы опор. При этом филиалом "Карелэнерго" заключались договоры с обществом с ограниченной ответственностью на расчистку охранных зон электросетей от деревьев для предотвращения их возможного падения и повреждения линий электропередач. Работы были приняты составлением актов приемки выполненных работ и оплачены. Однако фактически данные работы не производились или производились не качественно. Установлено невыполнение предусмотренных договорами работ на сумму не менее 500 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Карелию идут морозы

В карельском Гидрометцентре рассказали о надвигающихся холодах.

Как сообщили в карельском Гидрометцентре, на Карелию надвигается холодный арктический циклон, который принесет в республику похолодание.

По словам карельских синоптиков, похолодание уже началось.

"Понижение температуры началось уже с 18 февраля, - сказала специалист Гидрометцентра, - в северных районах Карелии в минувшие выходные уже было -25 градусов. В течение недели похолодание ощутят на себе все жители Карелии, даже в Петрозаводске ожидается мороз: ночная температура составит -22, днем до -15, по районам похолодает до -18…-23".

Как заверили в республиканском Гидрометцентре, морозы простоят в Карелии до 2 марта, при этом ни ветра, ни снега не ожидается.

ВИДЕО: Массовое ДТП с участием маршрутки произошло у Гоголевского моста

В Петрозаводске на улице Гоголя столкнулись кроссовер Nissan X-Trail, маршрутный автобус "ПАЗ" и три легковых автомобиля.

По данным сайте ДТП "Петрозаводска и Карелии", травмирован пассажир автобуса.

Nissan X-Trail и автобус №17 с пассажирами двигались по улице Гоголя вниз.

"Перед пересечением с улицей Коммунальная автобус выехал на полосу встречного движения. В это же время двигавшийся впереди Nissan также выехал на полосу встречного движения", - отмечается в сообщении.

От столкновения автобус отбросило влево на угол перекрестка и припаркованный у края проезжей части легковой автомобиль, который в свою очередь, отбросило назад на стоящие за ним автомобили.

Как прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса произошло падение пассажира, женщина направлена в лечебное учреждение.

Жители Петрозаводска жалуются на слишком горячие батареи

Петрозаводчане, живущие в центре города, изнемогают от невыносимой жары в квартирах.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" жительница Петрозаводска обратилась к представителям ресурсноснабжающей организации с просьбой убавить "градус". До батарей в квартирах в домах в центре города не дотронуться.

"Уважаемые тепловики, вы решили к концу отопительного сезона истратить все запасы, рассчитанные на долгую холодную зиму?!? Все окна открыты, температура в квартире +25 градусов, до батарей не дотронуться. Такая же ситуация у родителей. Живем в центре", - пишет жительница Петрозаводска в паблике.

В Петрозаводске некоторые "гиперборейские" снежные и ледовые фигуры сломали еще до награждения мастеров

Жители Петрозаводска и гости города возмущены, как петрозаводчане отнеслись к работам участников конкурса фестиваля "Гиперборея".

После закрытия Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2018" в социальных сетях петрозаводане активно обсуждали праздничные мероприятия и поведение горожан на празднике. Многие были возмущены тем, что взрослые и дети, пытаясь с фотографироваться со снежными и ледовыми скульптурами, вели себя как вандалы.

"Сегодня ходили с друзьями на Гиперборею! Чудесные скульптуры, отличные идеи, спасибо мастерам за их труд! И салют очень понравился. Но толпа и абсолютное неуважение к работам художников испортили все впечатление. Понятное дело, что виноваты не дети, которые висели на скульптурах, и не тот конкретный мальчик, оторвавший деталь "Медузы". Больше всего поразило поведение взрослых, родителей, которые нагло перелезали через ограждение или обходили с другой стороны ради красивой фоточки! Неужели труд художников, которые неделю провели за работой для вас ничего не значит? Они устроили праздник для вас и ваших детей, а вы там половину уже разломали. Вот так и живем, все жалуемся на плохую жизнь и бескультурье, а сами...», - пишут горожане в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"Я из приезжих и впервые присутствовала на масштабном городском мероприятии. Если честно, я и дальше бы их не посещала. Люди, что с вами происходит? Мне рассказывали, что "Гиперборея" интересное мероприятие со скульптурами, концертами, ярмарками и прочими интересными вещами. Когда пришла на паздник: на сцене поют или, вернее сказать, выкрикивают песни чуть ли с нецензурными выражениями, не смотря на то, что на празднике присутствуют и дети, народ ради того, чтобы сфотографировать скульптуру, перелазит через ограду, толпа кричит и толкается", - возмущается в паблике перозаводская гостья.

Мест для парковки автомобилей в Петрозаводске станет еще меньше

На каких улицах будет запрещена остановка транспортных средств, рассказали администрации Петрозаводска.

С 7 марта будет изменена организация движения по нескольким улицам Петрозаводска.

В целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, а также для улучшения пропускной способности и проведения уборки улиц вносятся изменения в организацию дорожного движения.

Будет запрещена остановка транспортных средств:

- на ул. Хейкконена в районе д.37 (бассейн "Н2О") по обеим сторонам с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена";

- на бульваре Интернационалистов в районе д.22 с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (пятница 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор";

- на ул. Заводской в районе д.18 с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена";

- на пр. А.Невского в районе д.10 и 12 с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена";

- на ул. Свердлова по нечетной стороне и по четной стороне от д.10 до перекрестка с ул. Кирова с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (пятница 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор";

- на пр. Октябрьском на отрезке между улицей Мелентьевой и улицей Краснодонцев с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (по четной стороне – вторник 00.00-06.00, по нечетной стороне – среда 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор";

- по ул. Горького на участке от ул. Герцена до ул.Антикайнена с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (по четной стороне – постоянно, по нечетной стороне – вторник 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор";

- на ул.Антикайнена по нечетной стороне от д.1 до моста с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор";

- на ул.Герцена по четной стороне от ул. Гоголя до пр. Ленина с установкой соответствующих знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.5.7 "Время действия" (вторник 00.00-06.00) и 8.24 "Работает эвакуатор".

Изменения будут введены в действие с 7 марта.

Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта

После недавно отгремевших новогодних праздников и Масленицы россиян ждут очередные короткие каникулы.

На этой неделе нас ждет три выходных в честь Дня защитника Отечества. А в марте целых четыре.

День защитника Отечества выпадает в 2018 году на пятницу. Поэтому россиян ожидает короткая рабочая неделя и три выходных - 23, 24 и 25 февраля.

Международный женский день 8 марта выпадает в 2018 году на четверг: у нас будут четыре выходных дня - 8, 9, 10 и 11 марта. Выходной день 9 марта перенесли с 6 января, которое попало на субботу.

Иерея Аркадия Шлыкова, возродившего храм в Карелии, похоронят в Псковской области

Священнослужитель умер в Карелии 15 февраля в Пудожском районе Карелии.

Отец Аркадий являлся настоятелем храмов Рождества Богородица в поселке Колодозеро и преподобного Антония Сийского в поселке Шальский.

Родился иерей Аркадия Шлыкова 3 ноября 1972 года в городе Владивосток в семье служащих. Принял святое крещение в 1973 году в храме Сорока Севастийских мучеников в Печерах Псковской области. В 1989 году окончил среднюю школу в городе Таллин, затем в 1994 Российский государственный гуманитарный университет. Получил духовное образование в Московской Семинарии, которую успешно закончил в 2000 году.

В 2001 году он вместе с несколькими друзьями и добровольцами собрал деньги и возродил сгоревший в 1977 году храм Рождества Пресвятой Богородицы в карельской деревне Колодозеро, где впоследствии он стал служить. Его силами был воссоздан не только храм, но и возрождена местная православная община.

"Необычайный духовный подъем, радость соучастия. Храм возрождался сильными и смелыми людьми…. И основанием всего этого был отец Аркадий. Живший там, в этой далекой карельской глуши. Служивший в храме часто без прихожан – Богу. Потому что видел в этом основной смысл. Его любили дети и те, кто живет в окормляемых им деревнях… Вокруг было много людей, которые ехали спасаться его участием. Но Аркадий принимал всех. Служил. Дорожил. Потому что не мог иначе. Но я верю, что заложенное им основание любви и милосердия выдержит и Колодозеро будет жить. Дай Бог. Вечный Покой новопреставленному отцу Аркадию. И вечная память нас живых", – написал на своей странице в Facebook Александр Гезалов.

"Заботиться о себе он запрещал. В последний год заявлял, что объявит бойкот всем, кто хоть заикнется о его здоровье. Его сердце, которым он делился со всеми, не выдержало. Выдержат ли наши осиротевшие сердца? Как нам теперь жить без него? Подвижника, панка, юродивого и самого доброго человека на свете? У меня нет ответа. Знаю точно – в книге, в рассказах, в бесконечных колодозерских байках, на фотографиях, – он живой. Теперь он живет в них и нашей памяти. Помолитесь о новопреставленном иерее Аркадии", – написала в Facebook Екатерина Соловьева.

В паблике Муромского Свято-Успенского монастыря указано, что по предварительной версии, иерей угорел в своем доме. Ведется следствие.

Как указано на странице Аркадия Шлыкова, во вторник, 20 февраля, состоится отпевание в Колодозеро. Позже его отвезут в Печоры, где в пятницу, 23 февраля, состоится отпевание. В Печерах он будет похоронен.

"Никто не предупредил, что канализация попала в водопровод"

Жители поселка Чална в Карелии узнали о том, что водопроводная вода отравлена лишь на следующий день после аварии на канализационных сетях, до этого они продолжали пить опасную воду.

Авария на канализационных и водопроводных сетях в поселке Чална произошла шестого фераля. По нашей информации, местом аварии стал участок сетей в районе новостроек, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья. По информации жителей поселка, люди узнали о том, что вода в водопроводе непригодна для питья лишь на следующий день.

"Авария-то была шестого (ред.- февраля). Вот что жителей больше всего возмутило: шестого числа - это вторник был. А люди узнали об этом только седьмого - в среду. И они утром вставали, пили воду, чистили зубы. То есть они об этой аварии не знали. Никто не предупредил, что канализация попала в водопровод",- рассказала депутат Пряжинского района Оксана Ерюшкина.

Что еще сказала Оксана Ерюшкина, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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