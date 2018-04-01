Главные новости сегодняшнего дня

Более двухсот жителей поселка Карелии вышли на митинг в защиту односельчанина, осужденного за педофилию

В поселке Ильинский Олонецкого района местные жители организовали митинг в защиту односельчанина Эдуарда Сидорова, осужденного за насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней падчерицы.

В минувшую субботу 31 марта в поселке Ильинский более 200 человек вышли на митинг, чтобы поддержать своего односельчанина Эдуарда Сидорова, которого осудили по статье 132 УК РФ пункт "б" часть 4 (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В январе Пряжинский суд признал Сидорова виновным в преступлении, а в марте решение районного суда подтвердил Верховный суд Карелии.

В качестве наказания за совершенное преступление суд определил Сидорову 14 лет колонии строгого режима.

Обвинение строилось на основании видеозаписи, которую сделала 15-летняя двоюродная сестра пострадавшей, задававшая 5-летней девочке наводящие вопросы.

Односельчане не считают Эдуарда Сидорова виновным в этом страшном преступлении, поэтому организовали в его защиту митинг.

Люди вышли на площадь с плакатами, на которых было написано: "Требуем пересмотра дела Эдуарда Сидорова", "Осужден невиновный человек", "Требуем снять обвинения с Эдуарда, он невиновен". Самый большой плакат гласил: "Весь поселок за тебя, Эдуард!".

По словам митингующих, они надеются, что власти Карелии и правоохранительные органы увидят народный протест, и дело будет пересмотрено.

Подробности дела Эдуарда Сидорова, а также мнение жителей Ильинского о произошедшем – читайте в репортаже журналиста "Столицы на Онего" в ближайшие дни.

СРОЧНО: Мэрия Петрозаводска просит водителей воздержаться от поездок на личном транспорте в понедельник

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Карелии 2 апреля.

Согласно метеосводке, полученной МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба", в Петрозаводске в понедельник ожидается значительная перемена погоды. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Вероятны осадки в виде мокрого снега, местами сильного, во второй половине суток - с дождем. Днем прогнозируется усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15-18 метров в секунду. В связи с этим велика вероятность обрывов линий электропередачи и возникновение нарушений в работе автомобильного транспорта.

"Предупреждаем горожан о необходимости соблюдать осторожность и обращаемся к водителям с просьбой по возможности временно воздержаться от поездок на личном транспорте, что будет способствовать работе снегоуборочной техники и предотвращению создания аварийных ситуаций", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрей Бекелев.

ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень

Очевидцы сообщают о перекрытии Лесного проспекта в Петрозаводске из-за аварии с грузовиком.

Лесной проспект в Петрозаводске оказался перекрытым из-за перевернувшегося грузовика, сообщают наши читатели.

По словам очевидцев, грузовая машина перевернулась и из нее на проезжую часть вывалились куски камня. Дорога перекрыта на выезд из города.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В Петрозаводске мужчина умер прямо у здания Национального театра – разыскиваются очевидцы трагедии

В Петрозаводске мужчина средних лет умер от сердечного приступа рядом со зданием Национального театра.

Через группу "Поиск людей в Карелии" ведется розыск очевидцев трагедии, которая случилась 19 марта этого года в Петрозаводске на пр. Карла Маркса возле дома №19 (это Национальный театр Республики Карелия).

Как стало известно, на этом месте от острой ишемической болезни сердца скончался мужчина 1971 года рождения. Он был одет в удлиненную черную кожаную куртку с меховым воротником, черную кепку, на нем были черные джинсы и зимние полусапоги.

Как рассказала очевидец тех событий в группе "Поиск людей в Карелии", около 12 часов дня прохожие вызвали скорую помощь и передали мужчину медикам уже без признаков жизни. Врачи провели реанимацию, но безуспешно. У мужчины была разбита голова, видимо, при падении.

В настоящее время продолжается поиск людей, которые видели, что произошло, вызывали медиков и оказывали другую помощь.

ВИДЕО: Дорога "Петрозаводск – Деревянное" - 25 километров ада

Водитель записал видео и показал всем, в каком ужасном состоянии находится дорога до Деревянного.

В группе портала ДТП Петрозаводска и Карелии водитель разместил видео своей поездки по Прионежскому району – он ехал по дороге "Петрозаводск – Деревянное".

На кадрах хорошо видно, что из-за огромных ям практически на всем протяжении дороги водители не могут ехать по проезжей части, а вынуждены выезжать на обочину: "Здесь ехать вообще нереально по асфальту, его нету!".

Свое видео водитель сопроводил комментариями: "Это ужас, а не дорога, тут, не пойми, где ехать надо – яма тебя подстерегает везде!", "Вот, куда уходят наши денежки!", "Выбирали мы недавно президента, вот, Владимир Владимирович, посмотрите на наши дороги!".

По словам водителя, в такую погоду дорожники на одном из участков заделывали ямы, но там, "асфальт сходит сразу же, кусками".

"И самое смешное, что ГАИшники стоят на скорость и штрафуют. Какая тут скорость?!".

ВНИМАНИЕ: Снег и метель надвигаются на Карелию

В региональном Управлении МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Карелии в понедельник 2 апреля.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в ночь на 2 апреля по южным районам ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем в большинстве районов снег, мокрый снег, местами сильный. На юге во второй половине дня снег будет переходить в дождь. В отдельных районах синоптики прогнозируют метель.

Утром и днем местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-8, при прояснениях по северным районам местами до -15, днем -2…+3 градуса.

фото: ДТП ПТЗ

ФОТО: Стали известны подробности жёсткого столкновения "девятки" и трактора на объездной дороге

В сети появились снимки и рассказ очевидца о серьезном ДТП, которое произошло на Суоярвском шоссе на подъезде к Петрозаводску.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла 30 марта около 11 часов на пятом километре Суоярвского шоcсе (третий километр автодороги "Подъезд к Петрозаводску"). Легковой автомобиль ВАЗ-2109, которым управляла женщина, столкнулся с трактором дорожной службы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 38-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, допустила столкновение с попутным трактором МДСУ 2,5-0209, осуществляющим уборку снега с проезжей части.

Как рассказал порталу ДТП ПТЗ очевидец происшествия, транспортные средства двигались в попутном направлении со стороны города, оба – в левой полосе. По всей видимости, водитель легкового автомобиля не успела вовремя перестроиться и притормозить, и автомобиль врезался в трактор, который осуществлял уборку. Тормозной путь составил около 30 метров.

По словам очевидца, кроме водителя в "девятке" находились двое детей. На переднем сиденье ребёнок 5 лет был в детском кресле. На заднем сиденье мальчик 12 лет.

Водителя с места аварии увезла машина "Скорой помощи". По информации ГИБДД, ей было назначено амбулаторное лечение. Дети, к счастью, не пострадали.

фото: РБК

ВИДЕО: "С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя" - Аман Тулеев подал в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, назвав это "единственно правильным решением" после трагедии на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Сообщение об этом появилось в воскресенье утром на сайте администрации Кузбасса.

Кроме этого, Аман Тулеев рассказал о причинах своей отставки в видеообращении, которое разместили на Youtube-канале пресс-службы администрации Кемеровской области.

Тулеев назвал свою отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".

"Потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора работать, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

Он отметил, что ЧП в Кузбассе было страшной трагедией, которую переживают все жители Кузбасса: "Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы... Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир".

По словам уходящего в отставку губернатора, он сделал "все, что мог".

"Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - добавил Тулеев.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В Петрозаводске закрылся штаб Навального – "с задачами справились отлично"

В связи с окончанием кампании Алексея Навального по участию в президентских выборах, а затем и "забастовки избирателей" штаб известного оппозиционера в Петрозаводске объявил о своем закрытии.

Объявление о закрытии штаба появилось на страничке "Команда Навального. Петрозаводск" в соцсети.

"Друзья, с 1 апреля мы больше не работаем по адресу Красноармейская, 20. Завершилась наша кампания, которая планировалась как предвыборная кампания кандидата в президенты, а затем стала кампанией за забастовку избирателей. И штаб со своими задачами справился отлично», - говорится в сообщении. - Подводя итоги, безусловно, в первую очередь хотим поблагодарить вас. Всех, кто помогал нам на протяжении последнего года: раздавал листовки, ходил в подомовые обходы, клеил наклейки, рассказывал людям правду, распространял информацию в интернете, наблюдал на выборах, переводил деньги на незаконные штрафы, поддерживал товарищей в судах. Вы - лучше люди России, вы делали это бесплатно и по зову сердца. Уверены, что на «обломках самовластья» напишут именно ваши имена. Без вас нас бы не было".

Впрочем, окончательно штаб Навального со своими сторонниками в Петрозаводске не попрощался.

"Штаб - это не помещение, а люди. Поэтому следите на новостями в соцсетях. До встречи!"

"Я не призываю судью к христианскому милосердию" - телеведущий Владимир Познер выступил в защиту Юрия Дмитриева перед приговором

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался в защиту историка Юрия Дмитриева, которому 3 апреля вынесут приговор по обвинению в развратных действиях в отношении ребенка и изготовлению детской порнографии.

Владимир Познер накануне на своем официальном сайте опубликовал пост в защиту Юрия Дмитриева.

"… я избавился от страха перед властью, перед теми, кто считают, что человек бесправен и суд существует только для осуждения, - пишет Познер. - Пишу я это в связи с делом историка Юрия Дмитриева. Он был арестован в связи с анонимным доносом, обвинявшим его в изготовлении детской порнографии (позже к этому добавилось обвинение в незаконном хранении оружия). Изготовление детской порнографии ему вменили в связи с фотографиями обнаженной его приемной дочери, которые он снимал. Эти фотографии не были опубликованы нигде. Более того, привлеченные эксперты не нашли в них признаков порнографии. Что до оружия – старый, ржавый обрез – то экспертиза не признала его оружием. Судебно-психиатрическая экспертиза нашла, что Дмитриев абсолютно вменяемый человек.

Завтра у католиков Пасха. У православных Вербное воскресенье. Всем известно, что я – атеист, хоть и крещен в католической вере. Вместе с тем я абсолютный сторонник принципа христианского милосердия. Послезавтра суд вынесет решение по делу Дмитриева. Прокурор потребовал для него 9 лет (!) строгого (!!!) режима. Я не призываю судью к христианскому милосердию. Хотелось бы понадеяться лишь на справедливый суд, на то, что не будет осужден человек, не совершивший никакого преступления.

Можно сказать, что Юрий Дмитриев своим трудом не давал и не дает нам забывать о тех, кто внушал нам страх и ужас в течение семидесяти с лишним лет. Некоторые из них еще живы, есть у них свои последователи. Не за эту ли его деятельность хотят наказать Юрия Дмитриева?

Любое мое обращение к Петрозаводскому городскому суду могут оценить, как давление на суд. И я не обращаюсь. Я выражаю лишь надежду, что 2 апреля (на самом деле приговор начнут оглашать 3 апреля – прим. "Столица на Онего") в отношении Юрия Дмитриева будет днем справедливости".

В Вербное воскресенье глава Карелии Артур Парфенчиков и премьер-министр Александр Чепик отстояли службу в Спасо-Преображенской церкви в поселке Спасская губа. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 1 апреля. Подробнее

В региональном Управлении МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Карелии в понедельник 2 апреля. Подробнее

Мужчина неожиданно вышел на проезжую часть дороги и попал под колеса "Жигулей". Подробнее

Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил настоятелей, пасторов и всех верующих христианских церквей республики, празднующих Пасху по Григорианскому календарю. Подробнее