ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРИБЛИЖЕНИЕ ПЯТОЙ ВОЛНЫ COVID-19, ТАБУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БЕЗ QR-КОДОВ И ЗАРАБАТЫВАЮЩИЙ СЕБЕ НА ОПЕРАЦИЮ РЕБЕНОК

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«На малом огне»: Глава Минздрава Карелии предупредил о пятой волне коронавируса и ее жертвах



фото: © «Столица на Онего»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил о приближении пятой волны коронавируса и ее опасностях.

С 1 декабря в Карелии дошкольников будут принимать дежурные работники детских садов



фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Кроме того, в вечернее время перед уходом домой для воспитанников детских садов могут быть организованы прогулки с учётом погодных условий.

Федеральный канал Mash показал подростка из Карелии, который пошел мыть полы, чтобы заработать себе на операцию (ВИДЕО)



фото: кадры из видео

Mash показал, как 14-летний подросток в Костомукше устроился на подработку, чтобы накопить денег себе на операцию.

АКТУАЛЬНО

Глава Минздрава Карелии рассказал о новом штамме коронавируса



фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил о появлении нового штамма COVID-19 .

Глава Петрозаводска рассказал, когда город украсят к Новому году



фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

В столице Карелии установят 15 елок и 70 световых фигур, сообщил мэр города Владимир Любарский.

Глава Карелии: «Мы идем по пути изоляции граждан старше 45 лет»



фото: © Сергей Киселев / АГН

Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил о вступлении в силу ограничений рабочего режима для граждан старше 45 лет.

Глава Карелии допустил смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита

Глава Карелии допускает смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита в случае дальнейшего снижения заболеваемости.

ДРУГАЯ ТЕМА

Министр здравоохранения Карелии выезжает на помощь жительнице Олонца, которая собиралась лечь умирать рядом с мужем



фото: © Минздрав Карелии

Михаил Охлопков выезжает в Олонец, чтобы лично разобраться в ситуации с организацией медицинской помощи пациенту, нуждающемуся в гемодиализе, сообщили в Минздраве Карелии.

В свою очередь, следственный комитет Карелии проведет доследственную проверку по ситуации, которая сложилась в Олонце, где инвалид I группы не может получить необходимую и жизненно важную помощь.

Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска



фото: © Александр Савельев

Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого.

Вышел в прокат номинированный на «Оскар» финский фильм, снятый в Петрозаводске



фото: Юлия Ауг и Сейди Хаарла и Юра Борисов в фильме «Купе № 6» © Кинокомпания CTB / СТВ (2021)

Кинокартина «Купе № 6», снятая финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ, вышла в отечественный прокат.