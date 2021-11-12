ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРИБЛИЖЕНИЕ ПЯТОЙ ВОЛНЫ COVID-19, ТАБУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БЕЗ QR-КОДОВ И ЗАРАБАТЫВАЮЩИЙ СЕБЕ НА ОПЕРАЦИЮ РЕБЕНОК

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
«На малом огне»: Глава Минздрава Карелии предупредил о пятой волне коронавируса и ее жертвах
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил о приближении пятой волны коронавируса и ее опасностях.
С 1 декабря в Карелии дошкольников будут принимать дежурные работники детских садов
Кроме того, в вечернее время перед уходом домой для воспитанников детских садов могут быть организованы прогулки с учётом погодных условий.
Федеральный канал Mash показал подростка из Карелии, который пошел мыть полы, чтобы заработать себе на операцию (ВИДЕО)
Mash показал, как 14-летний подросток в Костомукше устроился на подработку, чтобы накопить денег себе на операцию.
АКТУАЛЬНО
Глава Минздрава Карелии рассказал о новом штамме коронавируса
Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил о появлении нового штамма COVID-19 .
Глава Петрозаводска рассказал, когда город украсят к Новому году
В столице Карелии установят 15 елок и 70 световых фигур, сообщил мэр города Владимир Любарский.
Глава Карелии: «Мы идем по пути изоляции граждан старше 45 лет»
Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил о вступлении в силу ограничений рабочего режима для граждан старше 45 лет.
Глава Карелии допустил смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита
Глава Карелии допускает смягчение коронавирусных ограничений для учреждений досуга и общепита в случае дальнейшего снижения заболеваемости.
ДРУГАЯ ТЕМА
Министр здравоохранения Карелии выезжает на помощь жительнице Олонца, которая собиралась лечь умирать рядом с мужем
Михаил Охлопков выезжает в Олонец, чтобы лично разобраться в ситуации с организацией медицинской помощи пациенту, нуждающемуся в гемодиализе, сообщили в Минздраве Карелии.
В свою очередь, следственный комитет Карелии проведет доследственную проверку по ситуации, которая сложилась в Олонце, где инвалид I группы не может получить необходимую и жизненно важную помощь.
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого.
Вышел в прокат номинированный на «Оскар» финский фильм, снятый в Петрозаводске
Кинокартина «Купе № 6», снятая финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ, вышла в отечественный прокат.
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