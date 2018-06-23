ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Митинг беременных в Питкяранте, убийства, гибель на водопаде и повышение пенсионного возраста

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Петрозаводские зверства

Неделя началась с сообщений о зверских убийствах, о которых СМИ узнали прежде всего из социальных сетей. Позже появились официальные подтверждения произошедших трагедий в Южной промзоне и на Кукковке в Петрозаводске. Так, в минувшее воскресенье двое петрозаводчан, по версии следствия, убили таксиста, который вез их от бара "Хан ган" до Южной промзоны. Подробнее об уголовном деле можно прочитать здесь и здесь.

Еще одно чудовищное убийство произошло на Кукковке – мужчина забил насмерть родную мать. Вот официальная версия трагедии.

Трагедия в заповеднике "Кивач"

В тот же день 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время экскурсии молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены. Подробности трагедии читайте в этом материале.

Как госслужащий взятки брал и подельников сдавал

В понедельник Петрозаводский городской суд в понедельник вынес приговор Григорию Шадрину, экс-директору Фонда госимущества Карелии, который обвинялся в посредничестве при получении взяток сейчас уже бывшим руководителем комитета Карелии по управлению госимуществом Денисом Косаревым и его первым заместителем Сергеем Максимовым. Уголовные дела в отношении последних все еще на стадии предварительного следствия. Шадрин же написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами, и 18 июня судья Дмитрий Максимов, рассмотрев его дело в особом порядке, приговорил бывшего госслужащего к 4 годам условного заключения и 900 тысячам рублей штрафа.

А вот как сам осужденный вспоминает годы взяточничества, читайте здесь.

Бунт беременных

Во вторник, 19 июня, Питкяранта "вышла на митинг". В преддверии акции в Питкяранте высадился "десант" карельских чиновников: министр здравоохранения Карелии Марина Швец, министр культуры Алексей Лесонен, министр образования Александр Морозов и заместитель премьер-министра правительства республики, куратор района Игорь Корсаков. После "бунта", который устроили жители Питкяранты, выступающие против оптимизации социальной сферы, они были призваны обсудить острые городские проблемы: закрытие родильного отделения в районной больнице, прекращение набора на первый курс филиала Сортавальского колледжа и приостановку работы Дома культуры. На встрече каждый из "профильных" министров рассказал, каким образом решается тот или иной вопрос. И можно сказать, что представителям власти, ответственным за пресловутую оптимизацию, пришлось несладко на этом мероприятии.

Как проходило общение чиновников и возмущенных жителей Питкяранты, читайте здесь.

Против повышения пенсионного возраста

В четверг стало известно, что фракция "Яблоко" в Заксобрании Карелии подготовила и отправила в Госдуму обращение, в котором содержится призыв не повышать пенсионный возраст в стране.

В целом, кто уже только не высказался по поводу этой правительственной инициативы, которую в ближайшее время рассмотрит Госдума, и руководитель Пенсионного фонда Карелии Николай Левин, и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, и коммунисты. При этом Законодательное собрание Карелии в целом отказалось поддерживать обращение к коллегам из Москвы.

Однако КПРФ и профсоюзы уже заявили, что намерены организовать в Петрозаводске протестные акции. В частности, коммунисты уже подали заявку в городскую администрацию с намерением провести митинг 7 июля.

На пенсию без парашюта

Странную инициативу главы Карелии поддержали депутаты Законодательного собрания Карелии. Суть ее в том, чтобы отменить фактически на полгода единовременные выплаты чиновникам, выходящим на пенсию. Хочется спросить, а через полгода что?

Отправили в колонию со второго раза

Совершенно неожиданно при пересмотре уголовного дела о взрыве в доме на улице Пробной суд приговорил к 2 годам колонии поселения местного жителя. Вот здесь все подробности.