ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА, СПИСКИ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА И ДЕЛО ОБ ОПЕКУНСТВЕ БОГДАНА В СУДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Приговор никому не понравился







Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.

Адвокат приемной дочери Дмитриева считает приговор мягким и просит Верховный суд Карелии отправить дело на пересмотр.

Защита осужденного за педофилию Дмитриева обжаловала приговор и просит его полностью оправдать.

А также прокурор Петрозаводска внес апелляционное представление на решение Петрозаводского городского суда по делу Дмитриева, осужденного на 3,5 года колонии за педофилию.

Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава

Артур Парфенчиков сообщил 7 августа о 14-й смерти пациента с коронавирусом, а накануне руководитель республики впервые рассказал о 13 пациентах, у которых был подтвержден COVID-19.

"Но скончались они от других заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от коронавируса они не входят", - объяснил Парфенчиков.

По информации Минздрава Карелии, общее число умерших от коронавируса в республике на 7 августа составляет 20 человек. Всего заболевших – 2536, выздоровевших – 1734.

Начиная с 1 апреля, с диагнозомвнебольничная пневмония в больницы попали 1056 пациентов, 69 человек умерли.

В Петрозаводске начался суд по возвращению в семью ребенка, которого отдали без документов опекунам

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Коронавирус не отступает

Карелия оперативно готовится ко второй волне коронавируса

Карелия первая в России развернет 5 видов инфекционных стационаров, заявил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Глава районной администрации в Карелии заболел коронавирусом

У главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова тест на COVID-19 дал положительный результат.

Парфенчиков разрешил многолюдные свадьбы и открыл залы библиотек в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков снял ряд ограничений, введенных ранее для предотвращения заражения граждан коронавирусной инфекцией.

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