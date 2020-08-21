ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ, ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА "ПЕТРОЗАВОДСК" И "КОРОНАВИРУСНОЕ" 1 СЕНТЯБРЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости
Доходы главы Карелии выросли в прошлом году на 1,6 миллиона рублей
От сдачи в аренду своей квартиры губернатор получил около 2,4 миллиона.
За прошлый год доход премьер-министра Карелии вырос на 1,5 миллиона рублей
В собственности руководителя республиканского правительства – две квартиры, жилой дом с участком и внедорожник.
Самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов
В тройку высокодоходных республиканских чиновников вошли глава карельского Минздрава Михаил Охлопков и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева.
Доход пресс-секретаря главы Карелии в прошлом году превысил 1,6 миллиона рублей
Прошлогодний доход начальника управления губернаторской пресс-службы достиг почти двух миллионов.
Стало известно, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии
Бизнес-омбудсмен в республике Елена Гнетова стала лидером по доходам, уполномоченные по правам ребенка Геннадий Сараев и правам человека Лариса Бойченко по заработкам отстают.
Первые пассажиры улетели из нового аэровокзального комплекса Петрозаводска в Симферополь под музыку (ФОТО)
В аэропорту Петрозаводска сегодня открыли для пассажиров современный терминал, который был возведен в рамках подготовки к 100-летию Карелии за миллиард рублей.
Линейки 1 сентября пройдут не для всех учащихся школ, сообщил Парфенчиков
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, для учащихся каких классов пройдут 1 сентября торжественные линейки.
Студенты ПетрГУ начнут год в очном формате, но маски все же носить заставят.
Вирус не отступает
Глава Карелии назвал слухами сообщения о возобновлении карантинных мер с 20 сентября
Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство и население республики принять все меры, чтобы с 20 сентября в регионе не пришлось снова вводить жесткие ограничения для экономики и социальной сферы из-за второй волны коронавируса.
Тем временем, число инфицированных коронавирусом в Карелии на 21 августа составило 2834 человека, умерло за время пандемии 25 человек, выздоровело 2095.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1115 пациентов, 72 человека умерли.
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Объекты скорректированной ФЦП развития Карелии в 2021 году должны доделать за счет региона
Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября.
Комиссия Минкультуры России не подписала акт приемки реставрационных работ на Преображенской церкви Кижей
Торжественное открытие храма после реставрации перенесено на следующий год.
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