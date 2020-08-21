ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ, ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА "ПЕТРОЗАВОДСК" И "КОРОНАВИРУСНОЕ" 1 СЕНТЯБРЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Доходы главы Карелии выросли в прошлом году на 1,6 миллиона рублей

От сдачи в аренду своей квартиры губернатор получил около 2,4 миллиона.

За прошлый год доход премьер-министра Карелии вырос на 1,5 миллиона рублей

В собственности руководителя республиканского правительства – две квартиры, жилой дом с участком и внедорожник.

Самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов

В тройку высокодоходных республиканских чиновников вошли глава карельского Минздрава Михаил Охлопков и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева.

Доход пресс-секретаря главы Карелии в прошлом году превысил 1,6 миллиона рублей

Прошлогодний доход начальника управления губернаторской пресс-службы достиг почти двух миллионов.

Стало известно, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии

Бизнес-омбудсмен в республике Елена Гнетова стала лидером по доходам, уполномоченные по правам ребенка Геннадий Сараев и правам человека Лариса Бойченко по заработкам отстают.

Первые пассажиры улетели из нового аэровокзального комплекса Петрозаводска в Симферополь под музыку (ФОТО)

В аэропорту Петрозаводска сегодня открыли для пассажиров современный терминал, который был возведен в рамках подготовки к 100-летию Карелии за миллиард рублей.

Линейки 1 сентября пройдут не для всех учащихся школ, сообщил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, для учащихся каких классов пройдут 1 сентября торжественные линейки.

Студенты ПетрГУ начнут год в очном формате, но маски все же носить заставят.

Вирус не отступает

Глава Карелии назвал слухами сообщения о возобновлении карантинных мер с 20 сентября

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство и население республики принять все меры, чтобы с 20 сентября в регионе не пришлось снова вводить жесткие ограничения для экономики и социальной сферы из-за второй волны коронавируса.

Тем временем, число инфицированных коронавирусом в Карелии на 21 августа составило 2834 человека, умерло за время пандемии 25 человек, выздоровело 2095.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1115 пациентов, 72 человека умерли.

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Объекты скорректированной ФЦП развития Карелии в 2021 году должны доделать за счет региона

Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября.

Комиссия Минкультуры России не подписала акт приемки реставрационных работ на Преображенской церкви Кижей

Торжественное открытие храма после реставрации перенесено на следующий год.