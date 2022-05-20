ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ ПОД ВОДОЙ, БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ ЗДАНИЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
КАРЕЛИЮ ЗАТОПИЛО ЗА ОДНУ НОЧЬ (ВИДЕО)
Известный фотограф Илья Тимин снял видеорепортаж о майском паводке в Карелии.
УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО МАРШРУТОВ АВТОБУСОВ, ГДЕ БУДУТ БЕСПЛАТНО ВОЗИТЬ ЛЬГОТНИКОВ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
С понедельника, 23 мая еще шесть транспортных предприятий карельской столицы сделают проезд бесплатным для нескольких категорий граждан.
РАССЫЛКА ПИСЕМ С УГРОЗОЙ СТАЛА ПРИЧИНОЙ МАССОВОЙ ЭВАКУАЦИИ РАБОТНИКОВ МЭРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА
В пятницу в столице Карелии произошла эвакуация людей из зданий администрации Петрозаводска и ряда образовательных учреждений: все они получили письма с угрозой минирования.
Детей эвакуировали из петрозаводских школ №46 и №48 после сообщения о заминировании зданий учреждений.
После сообщениях о заложенных бомбах в двух петрозаводских школах меры безопасности усилены во всех учреждениях Карелии.
АКТУАЛЬНО
ЕЩЕ ОДИН ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОГИБ ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Иван Чухлей, ранее проживавший в Пудоже и ушедший добровольцем для участия в спецоперации, погиб в Мариуполе.
ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НАЗВАЛ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В ГОРОДЕ
Владимир Любарский перечислил условия, при которых будет отключено отопление в столице Карелии.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО БУДЕТ УБИРАТЬ УЛИЦЫ ПЕТРОЗАВОДСКА С 1 ИЮНЯ
Власти столицы Карелии нашли замену компании «ТехРент», с которой был расторгнут контракт из-за плохой уборки улиц.
НА ПОДЪЕЗДЕ К ПЕТРОЗАВОДСКУ ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
С 18 мая изменится схема движения на подъезде к Петрозаводску от трассы «Кола».
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ НА САХАР В КАРЕЛИИ ПОСЛЕ СПАДА АЖИОТАЖА
Стоимость сахара, резко поднявшаяся в марте в Карелии, медленно снижается, но ей далеко до того уровня, который был до повышения.
ВЛАСТИ КАРЕЛИИ РАЗЪЯСНИЛИ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМ, ДОМОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ
Владельцы домов, пострадавших от наводнения в Карелии, должны написать заявления в местные администрации, чтобы получить компенсацию ущерба.
ПАРФЕНЧИКОВ ПОПРОСИЛ ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИИ ОТМЕНИТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В КАРЕЛИИ
Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к руководителю Роспотребнадзора РФ Анне Поповой по поводу снятия ограничений из-за коронавируса.
БЫВАЕТ
КАРЕЛИЯ СТАЛА ЛИДЕРОМ В РОССИИ ПО ЧИСЛУ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ
Республика Карелия заняла «лидирующие» позиции по количеству краж, разбоев и грабежей в расчете на 100 тысяч населения среди российских регионов в первом квартале 2022 года, следует из данных портала правовой статистики генпрокуратуры РФ.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОЯВИЛСЯ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АРТ-ОБЪЕКТ С МАЛЬЧИКОМ ЛЕШЕЙ
Вслед за баннером с изображением бабушки с красным флагом в столице Карелии установили баннер с мальчиком Лешей в танкистском шлеме.
ДВУХ МОСКОВСКИХ ЧИНОВНИЦ ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ, ПРИЗНАВ ВИНОВНЫМИ В ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРО В КАРЕЛИИ
Суд вынес обвинительный приговор двум московским чиновницам, организовывавшим тур для детей на Сямозеро в Карелию, где в дальнейшем произошла трагедия.
СТАТЬЯ НЕДЕЛИ
ТАКОЙ НЕ ЖЕЛЕЗНЫЙ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
ФОТО НЕДЕЛИ
НЕСКОЛЬКО ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ ПОД ПЕТРОЗАВОДСКОМ ОТРЕЗАНЫ ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ» ИЗ-ЗА ПОТОПА (ФОТО)
В Прионежском районе Карелии владельцы дачных участков не могут выбраться из своих кооперативов из-за размытой дороги.
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