ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЕДВЕДЕВ ПРИЕХАЛ УКРЕПИТЬ РУБЕЖИ, ВОДОЕМЫ УБИВАЮТ РЫБАКОВ, НОВЫЕ ПОГИБШИЕ НА ДОНБАССЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ В КАРЕЛИИ СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ ФИНЛЯНДИИ В НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что ждет Карелию в связи с планами вступления Финляндии в НАТО.
ПРОПАВШИЙ В КАРЕЛИИ 62-ЛЕТНИЙ РЫБАК НАЙДЕН МЕРТВЫМ
В Карелии обнаружено тело 62-летнего мужчины, который отправился на рыбалку на озеро Сямозеро и пропал.
ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ ИМЕНА ЕЩЕ ДВУХ ПОГИБШИХ НА ДОНБАССЕ ЗЕМЛЯКОВ
Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным военнослужащих Владислава Терентьева и Армена Мовсисяна, погибших в ходе спецоперации на Украине.
УЖАСЫ НАШИХ ГОРОДКОВ
РЕЦИДИВИСТ, ОТСИДЕВШИЙ ЗА СМЕРТЬ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В КАРЕЛИИ, НА СВОБОДЕ УБИЛ ЕЩЕ ДВОИХ
Суд в Сегеже вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве двух приятелей, с которыми он поссорился во время застолья.
СПАСАТЕЛЕЙ ВЫЗВАЛИ НА ТРУПНЫЙ ЗАПАХ, ДОНОСИВШИЙСЯ ИЗ КВАРТИРЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Сотрудники МЧС помогли полиции Петрозаводска открыть квартиру, в которой обнаружили труп мужчины.
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив, тематическая иллюстрация
ПРИЧИНУ ЧП С ПОДРОСТКОМ, СБИТЫМ ПОЕЗДОМ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, НАЗВАЛИ В МЭРИИ ГОРОДА
Поезд в Петрозаводске сбил подростка из-за того, что он стоял слишком близко к железнодорожным путям.
фото: © catherineasquithgallery.com, тематическая иллюстрация
АКТУАЛЬНО
ПОГОДА БУДЕТ КАК ОСЕНЬЮ: В КАРЕЛИЮ ИДУТ ХОЛОДА
Июль в республике завершится похолоданием, ливнями и северным ветром
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ, ПРОДАННЫЙ ЗА ОДИН РУБЛЬ, ВЕРНУТ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПЕТРОЗАВОДСКА
Арбитражный суд Карелии признал, что нынешний собственник объекта культурного наследия на Неглинской набережной не исполняет условия договора.
САНКЦИИ МОГУТ ВЫНУДИТЬ КОМПАНИЮ «POLYMETAL» ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В КАРЕЛИИ
Горнорудная компания «Polymetal Int», владеющая месторождением платины и золота в Карелии, рассматривает возможность продажи своих активов в России.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН УДОСТОИЛ ЛЕТЧИКА-ИСТРЕБИТЕЛЯ ИЛЬЮ СИЗОВА ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ
ОЧЕВИДЦЫ СООБЩИЛИ О ПОДЪЕМЕ ФРАГМЕНТА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ СО ДНА ВОДОЕМА В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)
В Ладожских шхерах со дна поднимают отсек подводной лодки, сообщают очевидцы.
фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / Татьяна Буденкова / ВК
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ РЫБЫ. ПОЧЕМУ ТАК ЧАСТО ГИБНУТ РЫБАКИ?
На водоемах Карелии резко участились случаи гибели рыбаков, и в этом виноваты только они сами.
«ОНИ СУПЕРМОНСТРЫ». ДЕТЯМ В СКАНДАЛЬНОМ ПОХОДЕ ПО ЛАДОГЕ НИЧТО НЕ УГРОЖАЛО?
Скандал вокруг водного похода детей по Ладожскому озеру в Карелии набирает обороты — после возбуждения уголовного дела организаторы высказали свои претензии к МЧС и силовым ведомствам.
ПОЧЕМУ В КАРЕЛИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ КЛЕЩЕЙ
Специалист рассказала, как изменилась география распространения клещей в Карелии, а также развеяла некоторые мифы относительно паразитов.
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ: ИЗ ГОНКИ ВЫЛЕТЕЛА ПОЛОВИНА КАНДИДАТОВ
Выборная губернаторская кампания вплотную приблизилась к своему «фильтрационному моменту» — 27 июля завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия.
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