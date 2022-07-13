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Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
В МИД Финляндии предложили 6 вариантов ограничения туризма из России
28.07.2022 22:00
Дмитрий Медведев о Карелии: «Речь идёт не только о размещении дополнительных вооружений»
Сегодня 10:59

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЕДВЕДЕВ ПРИЕХАЛ УКРЕПИТЬ РУБЕЖИ, ВОДОЕМЫ УБИВАЮТ РЫБАКОВ, НОВЫЕ ПОГИБШИЕ НА ДОНБАССЕ

Новости. Общество
21:00, 29 Июля 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ В КАРЕЛИИ СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ ФИНЛЯНДИИ В НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что ждет Карелию в связи с планами вступления Финляндии в НАТО.


фото: © Правительство РК

ПРОПАВШИЙ В КАРЕЛИИ 62-ЛЕТНИЙ РЫБАК НАЙДЕН МЕРТВЫМ
В Карелии обнаружено тело 62-летнего мужчины, который отправился на рыбалку на озеро Сямозеро и пропал.


фото: © «Питкяранта. ДПО «Длинный Берег»

ГЛАВА КАРЕЛИИ НАЗВАЛ ИМЕНА ЕЩЕ ДВУХ ПОГИБШИХ НА ДОНБАССЕ ЗЕМЛЯКОВ
Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным военнослужащих Владислава Терентьева и Армена Мовсисяна, погибших в ходе спецоперации на Украине.


фото: © Правительство Карелии

УЖАСЫ НАШИХ ГОРОДКОВ

РЕЦИДИВИСТ, ОТСИДЕВШИЙ ЗА СМЕРТЬ ДВУХ ЧЕЛОВЕК В КАРЕЛИИ, НА СВОБОДЕ УБИЛ ЕЩЕ ДВОИХ
Суд в Сегеже вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве двух приятелей, с которыми он поссорился во время застолья.


фото: © moscow.ik.news

СПАСАТЕЛЕЙ ВЫЗВАЛИ НА ТРУПНЫЙ ЗАПАХ, ДОНОСИВШИЙСЯ ИЗ КВАРТИРЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Сотрудники МЧС помогли полиции Петрозаводска открыть квартиру, в которой обнаружили труп мужчины.


фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив, тематическая иллюстрация

ПРИЧИНУ ЧП С ПОДРОСТКОМ, СБИТЫМ ПОЕЗДОМ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, НАЗВАЛИ В МЭРИИ ГОРОДА
Поезд в Петрозаводске сбил подростка из-за того, что он стоял слишком близко к железнодорожным путям.


фото: © catherineasquithgallery.com, тематическая иллюстрация

АКТУАЛЬНО

ПОГОДА БУДЕТ КАК ОСЕНЬЮ: В КАРЕЛИЮ ИДУТ ХОЛОДА
Июль в республике завершится похолоданием, ливнями и северным ветром


фото: © «Столица на Онего»

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ, ПРОДАННЫЙ ЗА ОДИН РУБЛЬ, ВЕРНУТ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПЕТРОЗАВОДСКА
Арбитражный суд Карелии признал, что нынешний собственник объекта культурного наследия на Неглинской набережной не исполняет условия договора.


фото: © Яндекс.Карты

САНКЦИИ МОГУТ ВЫНУДИТЬ КОМПАНИЮ «POLYMETAL» ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В КАРЕЛИИ 
Горнорудная компания «Polymetal Int», владеющая месторождением платины и золота в Карелии, рассматривает возможность продажи своих активов в России.


фото: © equipnet.ru

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН УДОСТОИЛ ЛЕТЧИКА-ИСТРЕБИТЕЛЯ ИЛЬЮ СИЗОВА ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ


фото: © Правительство Карелии

ОЧЕВИДЦЫ СООБЩИЛИ О ПОДЪЕМЕ ФРАГМЕНТА ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ СО ДНА ВОДОЕМА В КАРЕЛИИ (ВИДЕО)
В Ладожских шхерах со дна поднимают отсек подводной лодки, сообщают очевидцы.


фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / Татьяна Буденкова / ВК

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ РЫБЫ. ПОЧЕМУ ТАК ЧАСТО ГИБНУТ РЫБАКИ?
На водоемах Карелии резко участились случаи гибели рыбаков, и в этом виноваты только они сами.


фото: © МЧС Карелии

«ОНИ СУПЕРМОНСТРЫ». ДЕТЯМ В СКАНДАЛЬНОМ ПОХОДЕ ПО ЛАДОГЕ НИЧТО НЕ УГРОЖАЛО?
Скандал вокруг водного похода детей по Ладожскому озеру в Карелии набирает обороты — после возбуждения уголовного дела организаторы высказали свои претензии к МЧС и силовым ведомствам.


фото: администрация Сортавальского района

ПОЧЕМУ В КАРЕЛИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ КЛЕЩЕЙ
Специалист рассказала, как изменилась география распространения клещей в Карелии, а также развеяла некоторые мифы относительно паразитов.


фото: © Владимир Гердо / ТАСС

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ: ИЗ ГОНКИ ВЫЛЕТЕЛА ПОЛОВИНА КАНДИДАТОВ
Выборная губернаторская кампания вплотную приблизилась к своему «фильтрационному моменту» — 27 июля завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия.


фото: © HTU / shutterstock

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Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
23.07.2022, 11:46
Масштабное отключение света ждет жителей Петрозаводска этой ночью
22.07.2022, 11:19
Военкомат Петрозаводска предложил жителям записываться в воинские подразделения для отправки на Украину
24.07.2022, 10:39
«Лето продолжается»: синоптики рассказали о погоде в Карелии на следующей неделе
27.07.2022, 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, какие дыни и арбузы нельзя покупать
26.07.2022, 14:45
Пропавший в Карелии 62-летний рыбак найден мертвым

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
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