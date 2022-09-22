ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ В КАРЕЛИИ, НАЗАЛЬНАЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19 И СМЕРТЬ ДИРЕКТОРА ТЕАТРА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
МИНОБОРОНЫ РАЗЪЯСНИЛО, КТО ПОДЛЕЖИТ МОБИЛИЗАЦИИ
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ САЖАТЬ НА 10 ЛЕТ ЗАПАСНИКОВ, СБЕЖАВШИХ С ВОЕННЫХ СБОРОВ
ГЛАВА КАРЕЛИИ ОБЪЯВИЛ О ВЫПЛАТАХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
ПОГРАНУПРАВЛЕНИЕ ФСБ КАРЕЛИИ: «ПРОПУСК ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ПОКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ»
ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ БУДУТ ВВОДИТЬ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА ЧЕРЕЗ НОС
В Карелию поступили насадки на ампулы с противоковидной вакциной, которую вводят через нос.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛАСЬ ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА ИРИНА ШУМСКАЯ
Церемония прощания с директором Национального театра Карелии Ириной Шумской пройдет в Петрозаводске 20 сентября.
ШОК-НОВОСТИ
ПЬЯНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПЕТРОЗАВОДСКА ОСКВЕРНИЛ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
В Петрозаводске пьяный 35-летний горожанин осквернил мемориал «Вечный огонь», сообщили в МВД Карелии.
ОТДЫХАЮЩИЙ В ГРЯЗИ ПОЛУГОЛЫЙ МУЖЧИНА ШОКИРОВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТО) 16+
На Кукковке неизвестный мужчина оголился и начал валяться по грязному газону.
СЕМЕЙНАЯ ПАРА ИЗ КАРЕЛИИ ЗА НЕДЕЛЮ НАБРАЛА КРЕДИТОВ ДЛЯ МОШЕННИКОВ НА 6 МЛН РУБЛЕЙ
Супруги из Костомукши поняли, что стали жертвами аферистов, увидев по телевизору программу о схемах мошенничества.
УТОНУЛ КАПИТАН ПРИШВАРТОВАННОГО В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СУДНА
Спасатели нашли утонувшего капитана судна, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СВЯЗИ С МОБИЛИЗАЦИЕЙ
В городских пабликах появились сообщения о том, что петрозаводчанам звонят и предлагают «отмазать» от мобилизации.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
ОБЪЯВЛЕНА МОБИЛИЗАЦИЯ: КАК ЭТО БУДЕТ
Сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
ЕДЫ НЕ ПОЛОЖЕНО
В Ломоносовской гимназии двоих детей из многодетной семьи вычеркнули из списков на бесплатное питание и отправили голодными домой.
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