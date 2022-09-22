ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МОБИЛИЗАЦИЯ В КАРЕЛИИ, НАЗАЛЬНАЯ ВАКЦИНА ОТ COVID-19 И СМЕРТЬ ДИРЕКТОРА ТЕАТРА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.



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МИНОБОРОНЫ РАЗЪЯСНИЛО, КТО ПОДЛЕЖИТ МОБИЛИЗАЦИИ

В Минобороны сообщили, что в соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ САЖАТЬ НА 10 ЛЕТ ЗАПАСНИКОВ, СБЕЖАВШИХ С ВОЕННЫХ СБОРОВ

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий лишение свободы до 10 лет за неявку на военные сборы.

ГЛАВА КАРЕЛИИ ОБЪЯВИЛ О ВЫПЛАТАХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Парламент Карелии принял законопроект о назначении детских пособий семьям погибших участников спецоперации на Украине.

ПОГРАНУПРАВЛЕНИЕ ФСБ КАРЕЛИИ: «ПРОПУСК ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ПОКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ»

В Пограничном управлении ФСБ Карелии рассказали, можно ли сегодня мужчинам, находящимся в запасе, выезжать за границу.