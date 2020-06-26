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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРЕБОИ С БЕНЗИНОМ, ЕЩЕ РАЗ ПО 10 ТЫСЯЧ ДЕТЯМ И ОБЕЩАНИЕ ПУТИНА ПРИЕХАТЬ В КАРЕЛИЮ

Новости. Общество
21:00, 26 Июня 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Перебои с бензином начались в столице Карелии

В Петрозаводске на заправках компании "Роснефть" закончился 95-й бензин. Автомобилистам пришлось искать топливо на других заправках

Путин решил выплатить детям еще по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин во время телеобращения к нации сообщил, что российским семьям в июле дополнительно выплатят на каждого ребенка от рождения до 16 лет по 10 тыс. руб.

Владимир Путин собирается посетить Карелию

Президент России сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.

Вирус не отступает

В Карелии умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией

На 24 июня в республике зарегистрировано шесть летальных случаев пациентов с COVID-19, сообщили в Оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 26 июня составило 1177. Выздоровели 505.

Начиная с 1 апреля в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 723 пациента, 61 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Город преображается

Памятник в честь 75-летия Победы открыли в Петрозаводске (ФОТО)

В Год памяти и славы в карельской столице установлен памятник, представляющий собой фигуру женщины-матери с детьми, которые держат в руках портреты родственников – участников войны, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Новые арт-объекты появились в столице Карелии (ФОТО)

Город украсят восемь арт-объектов. Знак "100 лет Карелии", "Ряпушка", "Медведь", "Карельский лес – формула древостоя", "Расставим точки над А" (автор Владимир Зорин) и "Фотозона" (автор Александр Савельев), а также "Онежские ФишКи" Александра Кима и "Калитки" Александра Савельева.

Подземный переход у ж/д вокзала Петрозаводска преобразился (ФОТО)

Компания "РЖДстрой" завершила реконструкцию пешеходного тоннеля на улице Максима Горького.

Как в Петрозаводске демонтировали старый шпиль железнодорожного вокзала (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии рабочие произвели демонтаж старого шпиля железнодорожного вокзала.

И установили новый, который был изготовлен в Санкт-Петербурге, - с "золотой" звездой.

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