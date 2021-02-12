ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19, ИНВЕСТОР С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ И ВАКЦИНАЦИЯ ПАРФЕНЧИКОВА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Житель Карелии умер после прививки от коронавируса
В Кеми на пятый день после прививки от коронавируса скончался 40-летний мужчина.
"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19
В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве
Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс", купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.
Глава Карелии сделал прививку от коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что привился от COVID-19.
Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса
На опубликованном фото Парфенчикова во время вакцинации все заметили коробочку, висевшую у него на шее. Пресс-секретарь главы рассказала, что это за прибор.
Коронавирус не отступает
Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице
Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение, согласно которому жители республики должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице при проведении массовых мероприятий.
Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе
Финское правительство планирует подготовить законопроект об этом к концу нынешней недели.
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