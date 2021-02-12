ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19, ИНВЕСТОР С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ И ВАКЦИНАЦИЯ ПАРФЕНЧИКОВА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели



© РИА Новости / Виталий Белоусов

Житель Карелии умер после прививки от коронавируса

В Кеми на пятый день после прививки от коронавируса скончался 40-летний мужчина.

"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19

В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве

Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс", купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.



Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии сделал прививку от коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что привился от COVID-19.

Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

На опубликованном фото Парфенчикова во время вакцинации все заметили коробочку, висевшую у него на шее. Пресс-секретарь главы рассказала, что это за прибор.

Коронавирус не отступает



© Владимир Гердо/ТАСС

Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение, согласно которому жители республики должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице при проведении массовых мероприятий.

Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе

Финское правительство планирует подготовить законопроект об этом к концу нынешней недели.

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Тутта Ларсен с удовольствием наелась калиток и рыбы в Карелии (ФОТО)

Известная телеведущая Тутта Ларсен получила гастрономическое удовольствие во время небольшого путешествия по Карелии.

Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)

В больнице скорой медицинской помощи, не приходя в сознание после ДТП, скончался 54-летний петрозаводчанин.