ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ РЕБЕНКА, МЭР ЛЮБАРСКИЙ И 700 ТЫСЯЧ ДИРЕКТОРА КИЖИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Ребенок погиб под завалами старого здания в Карелии

В деревне Карелии обрушилась кирпичная стена старого здания – под завалами погиб ребенок, сообщили в МЧС республики.

Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка,

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами старого здания.

На следующий день после трагедии в Олонецком районе в Петрозаводске с недостроя упал 10-летний мальчик, с травмами он был госпитализирован. Находится в состоянии средней тяжести.

Следователи выясняют, как 10-летний мальчик упал в Петрозаводске с недостроенного дома.



Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль

Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.

Владимир Любарский в должности нового главы Петрозаводска дал большое интервью, в котором рассказал, как собирается менять схему уборки города, и ответил на интересующих всех вопрос: кто отвечает горожанам на его странице в соцсети.



ГТРК

Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц

Министерство культуры РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных учреждений, в том числе, музея «Кижи» за 2020 год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал свои доходы за минувший год, которые выросли на 1,5 млн рублей.



Стихия

В деревне на юге Карелии выпал град

В Олонецком районе прошел град.



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Дерево упало на жилой дом в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Коммунистов в Петрозаводске аварийное дерево упало на жилой дом, сообщают очевидцы.

Убрано дерево, упавшее на жилой дом в Петрозаводске

Ураганный ветер оставил пожарных в районе Карелии без крыши (ФОТО)

В Олонце на здании пожарной части №35 ураганный ветер сорвал обшивку с крыши.

Происшествие случилось накануне в 19-38 на парковке у дома № 50 по улице Пограничная, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Другая тема

Власти Петрозаводска вернули левый поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу

На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.



Госавтоинспекция Петрозаводска

Из Петрозаводска в Калининград начали летать самолеты

По маршруту, соединяющему две региональные столицы, выполняют рейсы лайнеры авиакомпании «Северсталь», сообщили в Минтрансе Карелии.



В Карелии возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков продуктов питания в соцучреждения

Ущерб от незаконного ограничения конкуренции оценивается почти в 70 миллионов рублей.