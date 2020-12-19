ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ТРАНШЕИ У МЭРИИ, НОВОГОДНИЕ ЗАПРЕТЫ ПАРФЕНЧИКОВА И СМЕРТЬ РЕБЕНКА ПОД ТРАКТОРОМ (ШОК-ВИДЕО)

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 главные новости

"Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска (ФОТО)

Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.

Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений

Мы собрали воедино все ограничения, введённые Парфенчиковым на новогодние праздники.

Глава Карелии назвал кафе, которым будет разрешено работать всю новогоднюю ночь

Артур Парфенчиков уточнил некоторые требования эпидбезопасности в новогодние праздники.

Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков против закрытия границ республики для туристов, которые захотят приехать в республику на новогодние праздники.

Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ШОК-ВИДЕО)

В Костомукше под колесами трактора погибла 8-летняя девочка.

Водителю трактора, насмерть задавившего ребенка в Костомукше, грозит три года тюрьмы

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 8-милетней девочки под колесами трактора в Костомукше.

Никогда не было – и вот опять

В снегопад под Новый год подрядчик закатал в асфальт участки набережной в столице Карелии (ФОТО)

Декабрьские дорожные работы по укладке асфальта удивили жителей Петрозаводска и заронили зерно сомнений в нормальности происходящего.

Мэрия не оплатит подрядчику работы по укладке асфальта в снег на набережной Петрозаводска

Тротуар в Петрозаводске сначала отремонтировали, а потом разломали для установки ограждений (ФОТО)

Дорожные рабочие, отремонтировавшие тротуар в Петрозаводске около двух месяцев назад, теперь снова его разломали, чтобы установить ограждения.

"Дерево дружбы", снесенное ради другого памятника в Петрозаводске, не восстановили в установленные сроки (ФОТО)

Памятный знак "Дерево дружбы", демонтированный ради установки на его месте стелы "Город воинской славы", и перенесенный в другое место Петрозаводска, до сих пор скрыт забором.

Другая тема

Прокуратура просит по шесть лет лишения свободы фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Шесть лет колонии-поселения каждому просит гособвинение для экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович.

Бывшего чиновника мэрии Петрозаводска приговорили к 9 годам колонии строгого режима за взятки

Экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталия Рохманюка за взятки приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 3 млн штрафа.

Подарки

Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет (до 7 лет включительно).

Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

В этом году центр соцобслуживания никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек

Центр "Попечение" объявил о продлении сроков сбора подарков для одиноких пенсионеров до 31 декабря.