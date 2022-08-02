ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВЗРЫВ НА ГАЗОПРОВОДЕ, БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА НЕ ПРОДАЮТ, ВЫПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ПРИВЕЛ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ ГАЗОПРОВОДА В КАРЕЛИИ

Прокуратура Карелии проверит обстоятельства взрыва на участке газопровода в Прионежье, после которого крупные предприятия региона были вынуждены перейти на мазут.



фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

ЗАКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕРЕЗ ПЕТРОЗАВОДСК ПОЕЗДА

РЖД временно приостановили продажу билетов на осень.



фото: © «Столица на Онего»

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВЫПЛАТ БОЙЦАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИЗ КАРЕЛИИ, КОТОРЫХ ГОТОВЯТ К ОТПРАВКЕ НА УКРАИНУ

Министерство социальной защиты Карелии установило порядок предоставления единовременной денежной выплаты контрактникам, которых готовят к отправке на Украину в составе подразделений «Ладога» и «Онего».



фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

УЖАСЫ НАШИХ ГОРОДКОВ

ВЫЯСНИЛИСЬ ПОДРОБНОСТИ О ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО В ЗВЕРСКОМ УБИЙСТВЕ ДЕВУШКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Обвиняемый в убийстве Дианы Ф. в Петрозаводске ранее шесть раз был судим, в том числе, за сексуальное насилие.



фото: Кадр из видео с камер наблюдения компании «Ситилинк»

В КАРЕЛИИ МУЖЧИНА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОХОЖЕЙ ДОНЕСТИ ДО КВАРТИРЫ СУМКИ, А ЗАТЕМ ИЗНАСИЛОВАЛ ЕЕ

Житель Сегежского района обвиняется в изнасиловании и насильственных действия сексуального характера, сообщили в Следкоме Карелии.

«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ?»: ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ШОКИРОВАНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РЕЦИДИВИСТОВ

Жители Карелии призывают силовые органы усилить контроль за бывшими заключенными, которые после освобождения могут возвращаться на путь криминала.



фото: © Сергей Мальгавко / ТАСС

ТОВАРНЫЙ ПОЕЗД СБИЛ ЖЕНЩИНУ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Петрозаводчанка получила травмы при переходе через железнодорожные пути.



фото: © Михаил Охлопков / ВК

ВАЖНОЕ

С ЦЕНАМИ НА КВАРТИРЫ В КАРЕЛИИ «ПРОИСХОДИТ ЧТО-ТО НЕОБЫЧНОЕ», ЗАЯВИЛИ В ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

Ситуация на рынке недвижимости в Карелии отличается непредсказуемостью и трудно прогнозируется.



фото: © shutterstock

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ЕЩЕ ДВУХ КОНКУРЕНТОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГЛАВЫ КАРЕЛИИ НА ВЫБОРАХ

Количество зарегистрированных кандидатов для участия в выборах главы Республики Карелия увеличилось до семи человек.



фотоколлаж: © КПРФ Карелии: © Андрей Рогалевич / ВК

ПО ДЕЛУ О КОРРУПЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КАРЕЛИИ АРЕСТОВАНЫ МАШИНЫ И НЕДВИЖИМОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО

Следствие наложило арест на автотранспорт, недвижимость и деньги экс-руководителя регионального управления Ростехнадзора, обвиняемого в получении взяток от горнодобывающих предприятий Карелии.



фото: © r56.fssp.gov.ru, тематическая иллюстрация

СУД ПРИЗНАЛ ЭКС-ЗАМНАЧАЛЬНИКА ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА ВИНОВНЫМ В НАСИЛИИ К ВОСПИТАННИКАМ

Мировой суд Петрозаводска вынес приговор бывшему заместителю начальника по воспитательной работе Президентского кадетского училища Александру Шарафутдинову за физическое насилие к воспитанникам.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТИПОВАЯ «СОВКОВАЯ» ДЕВЯТИЭТАЖКА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ ЗАХОТЯТ (ФОТО)

Обычный панельный девятиэтажный дом в Петрозаводске обрел более современный вид после ремонта, который был проведен по инициативе жильцов.



фото: правительство РК

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ВЗРЫВ ГАЗОПРОВОДА В КАРЕЛИИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Прокуратура Карелии проверит обстоятельства взрыва на участке газопровода в Прионежье, после которого крупные предприятия региона были вынуждены перейти на мазут.



фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

«КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ» КОМПОСТ НА ГАЗОНАХ. ЧЕМ ПРОВОНЯЛИ УЛИЦЫ ПЕТРОЗАВОДСКА?

Технология создания почвогрунта из отходов канализационных очистных сооружений столицы Карелии вызывает вопросы у Росприроднадзора.



фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

«РЕПУТАЦИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ»

МЧС Карелии опровергло версию организаторов скандального водного похода детей по Ладоге и раскрыло новые детали этой истории.



фото: кадр из видео (© Александр Горшелев / ВК)

ПОЧЕМУ ПОКУПКА КВАРТИРЫ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ПРИЗНАКОМ БЛАГОПОЛУЧИЯ

«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.



фото: © shutterstock

РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Количество денег, которые потратили на предвыборную кампанию кандидаты в губернаторы Карелии, не обязательно гарантирует, что они пройдут всю дистанцию.



фото: © Andrey_Popov / shutterstock

СОБРАЛИСЬ КАК-ТО ПЕНСИОНЕР, БЕЗРАБОТНЫЙ И КЛАДОВЩИК…

Кандидаты в губернаторы Карелии назвали фамилии людей, достойных, по их мнению, должности сенатора.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

ВАЙТ ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ

В Петрозаводске реабилитологи поставили на ноги собаку с переломом позвоночника и уверены, что она будет ходить и бегать.



фото: © Благотворительный фонд «Рекс»