ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВЗРЫВ НА ГАЗОПРОВОДЕ, БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА НЕ ПРОДАЮТ, ВЫПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ПРИВЕЛ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ ГАЗОПРОВОДА В КАРЕЛИИ
Прокуратура Карелии проверит обстоятельства взрыва на участке газопровода в Прионежье, после которого крупные предприятия региона были вынуждены перейти на мазут.
ЗАКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЧЕРЕЗ ПЕТРОЗАВОДСК ПОЕЗДА
РЖД временно приостановили продажу билетов на осень.
УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВЫПЛАТ БОЙЦАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИЗ КАРЕЛИИ, КОТОРЫХ ГОТОВЯТ К ОТПРАВКЕ НА УКРАИНУ
Министерство социальной защиты Карелии установило порядок предоставления единовременной денежной выплаты контрактникам, которых готовят к отправке на Украину в составе подразделений «Ладога» и «Онего».
УЖАСЫ НАШИХ ГОРОДКОВ
ВЫЯСНИЛИСЬ ПОДРОБНОСТИ О ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО В ЗВЕРСКОМ УБИЙСТВЕ ДЕВУШКИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Обвиняемый в убийстве Дианы Ф. в Петрозаводске ранее шесть раз был судим, в том числе, за сексуальное насилие.
В КАРЕЛИИ МУЖЧИНА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОХОЖЕЙ ДОНЕСТИ ДО КВАРТИРЫ СУМКИ, А ЗАТЕМ ИЗНАСИЛОВАЛ ЕЕ
Житель Сегежского района обвиняется в изнасиловании и насильственных действия сексуального характера, сообщили в Следкоме Карелии.
«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ?»: ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ШОКИРОВАНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РЕЦИДИВИСТОВ
Жители Карелии призывают силовые органы усилить контроль за бывшими заключенными, которые после освобождения могут возвращаться на путь криминала.
ТОВАРНЫЙ ПОЕЗД СБИЛ ЖЕНЩИНУ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Петрозаводчанка получила травмы при переходе через железнодорожные пути.
ВАЖНОЕ
С ЦЕНАМИ НА КВАРТИРЫ В КАРЕЛИИ «ПРОИСХОДИТ ЧТО-ТО НЕОБЫЧНОЕ», ЗАЯВИЛИ В ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ
Ситуация на рынке недвижимости в Карелии отличается непредсказуемостью и трудно прогнозируется.
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ЕЩЕ ДВУХ КОНКУРЕНТОВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГЛАВЫ КАРЕЛИИ НА ВЫБОРАХ
Количество зарегистрированных кандидатов для участия в выборах главы Республики Карелия увеличилось до семи человек.
ПО ДЕЛУ О КОРРУПЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КАРЕЛИИ АРЕСТОВАНЫ МАШИНЫ И НЕДВИЖИМОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО
Следствие наложило арест на автотранспорт, недвижимость и деньги экс-руководителя регионального управления Ростехнадзора, обвиняемого в получении взяток от горнодобывающих предприятий Карелии.
СУД ПРИЗНАЛ ЭКС-ЗАМНАЧАЛЬНИКА ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА ВИНОВНЫМ В НАСИЛИИ К ВОСПИТАННИКАМ
Мировой суд Петрозаводска вынес приговор бывшему заместителю начальника по воспитательной работе Президентского кадетского училища Александру Шарафутдинову за физическое насилие к воспитанникам.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ТИПОВАЯ «СОВКОВАЯ» ДЕВЯТИЭТАЖКА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ, ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ ЗАХОТЯТ (ФОТО)
Обычный панельный девятиэтажный дом в Петрозаводске обрел более современный вид после ремонта, который был проведен по инициативе жильцов.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
ВЗРЫВ ГАЗОПРОВОДА В КАРЕЛИИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Прокуратура Карелии проверит обстоятельства взрыва на участке газопровода в Прионежье, после которого крупные предприятия региона были вынуждены перейти на мазут.
«КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ» КОМПОСТ НА ГАЗОНАХ. ЧЕМ ПРОВОНЯЛИ УЛИЦЫ ПЕТРОЗАВОДСКА?
Технология создания почвогрунта из отходов канализационных очистных сооружений столицы Карелии вызывает вопросы у Росприроднадзора.
«РЕПУТАЦИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ»
МЧС Карелии опровергло версию организаторов скандального водного похода детей по Ладоге и раскрыло новые детали этой истории.
ПОЧЕМУ ПОКУПКА КВАРТИРЫ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ПРИЗНАКОМ БЛАГОПОЛУЧИЯ
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
Количество денег, которые потратили на предвыборную кампанию кандидаты в губернаторы Карелии, не обязательно гарантирует, что они пройдут всю дистанцию.
СОБРАЛИСЬ КАК-ТО ПЕНСИОНЕР, БЕЗРАБОТНЫЙ И КЛАДОВЩИК…
Кандидаты в губернаторы Карелии назвали фамилии людей, достойных, по их мнению, должности сенатора.
ВАЙТ ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ
В Петрозаводске реабилитологи поставили на ноги собаку с переломом позвоночника и уверены, что она будет ходить и бегать.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание