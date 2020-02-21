ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАХВАТ ОЗЕРА, ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ ПОД СТРОЙКУ И ОСКАНДАЛИВШИЙСЯ ДЕПУТАТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.
"Я испугалась, когда он из правого кармана вытащил пистолет, щелкнул затвором у меня перед лицом. В это время у него зазвонил телефон", – поделилась впечатлениями рыбачка.
Парламент Карелии принял "закон о 21 рубле" сразу в двух чтениях
Парламент Карелии подавляющим большинство голосов поддержал 20 февраля законопроект главы республики Артура Парфенчикова и депутатов от "Единой России" об индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и другим льготным категориям граждан. Законопроект, предусматривающий увеличение ветеранских выплат в 2020 году на 21 рубль, принят сразу в двух чтениях.
Против скандального закона выступили только коммунисты и "яблочники".
А пока шло заседание, ветераны труда Карелии вышли на одиночные пикеты против индексации выплат в 21 рубль (ФОТО)
Жители Петрозаводска возмущены вырубками леса вокруг карьера на Ключевой и готовы протестовать (ФОТО и ВИДЕО)
В столице Карелии местные жители выразили протест, вызванный вырубкой леса, которая ведется в парке "Каменный бор".
Власти сообщили, что на одном из участков, где ведется вырубка, планируется построить детский сад на 280 мест.
А на втором участке сделать мототрассу.
На сегодняшний день лес вырублен. Федерация мотоциклетного спорта Карелии сообщила, что не имеет отношения к рубкам на Ключевском карьере. И на месте будущего дошкольного учреждения снесен памятник бойцу истребительного батальона, оборонявшему город в 1941 году (ВИДЕО)
Население "мутит воду", но администрация Петрозаводска "все порешала"
В Петрозаводске депутат горсовета Анишин назвал "дешевым пиаром" действия защитников парка "Каменный бор", а также раскритиковал действия горожан, выражающих свое недовольство на странице главы Карелии Артура Парфенчикова.
После пламенной речи депутата "Единая Россия" призвала депутата Анишина немедленно извиниться за непозволительные слова в адрес жителя Карелии
И депутат принес извинения за свои слова в адрес оппонентов власти в Карелии
ДОЖДАЛИСЬ: Объявлен конкурс на снос "Невского пассажа" в Петрозаводске
Объявлен конкурс на выполнение работ по демонтажу незаконного строения в Петрозаводске, сообщили в службе судебных приставов России. На разработку проектно-сметной документации по сносу скандальной пристройки выделено более 1,76 млн рублей.
Священник Петрозаводска рассказал, куда тратит пожертвования (ВИДЕО)
Священник Константин Савандер записал видеоролик, где объяснил, куда тратит деньги, которые ему присылают на карточку в качестве пожертвований. Также в ролике Савандер признался, что стулья и скамейки делает вовсе не из любви к искусству.
Верховный суд Карелии оставил под арестом экс-министра Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта Волчека
В Петрозаводске Верховный суд Карелии оставил без изменений решение горсуда об аресте бывшего главы Минтранса Алексея Кайдалова и экс-заместителя гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека.
Адвокат Кайдалова Андрей Закатов заявил, что после задержания экс-министра длительное время не кормили и не позволяли долго выйти в туалет. Адвокат считает это пытками.
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