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Новости. Общество
19:00, 10 Ноября 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАСТРЯВШАЯ "ЛАСТОЧКА", ПРОБЛЕМНЫЙ СВЕТОФОР И ГРЯДУЩЕЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Проблемный светофор


фото: Столица на Онего

На пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе установили новый светофор, который вызвал "пробки" в городе. Водители возмущены.

Администрация и ГИБДД говорят, что изменения в работе светофора сделаны для безопасности, поэтому просят отнестись с пониманием. После мониторинга обещают все отрегулировать, чтобы заторов не было.

"Ласточка" застряла в пути


фото: © pskovrail.ru, © Столица на Онего

В среду, 6 ноября, были неблагоприятные погодные явления в виде гололеда и усиленного ветра, которые послужили причиной задержек движения поездов.

"Ласточка" пришла с 3-часовым опозданием. 

А в ночь на 7 ноября "ласочка" вновь застряла в пути.

Журналист "Столицы на Онего", которая оказалась на месте происшествия, рассказала о ЧП.

Карельская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки движения железнодорожного транспорта, а также проверит соблюдение прав пассажиров.

Тепло надолго вернется в Карелию


фото: © ИТАР-ТАСС

"С 9 ноября ждем повышение температуры до положительных температур, - сообщила синоптик карельского Гидрометцентра. - По южным районам дневная температура составит +2…+6 градусов. Ночью тоже будет от плюса к минусу колебаться температура. Все растает".

Выплаты ветеранам


фото: pixabay

Правительство Карелии подготовило отрицательное заключение на законопроект об увеличении на 300 рублей выплат ветеранам труда и ряду других категорий граждан.

Полет откладывается


фото: аэропорт Петрозаводск

Аэропорт "Петрозаводск", где завершены работы по ремонту взлетно-посадочной полосы, начнет полноценно работать только через месяц.

По информации Минтранса республики, пассажирские рейсы в Москву могут быть возобновлены уже сейчас, однако, в связи с техническим обслуживанием и прохождением процедуры сертификации воздушных судов авиакомпании "Победа", они начнутся с середины декабря.

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