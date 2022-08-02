Начался розыск вандалов, повредивших монумент славы в столице Карелии

Полиция ищет вандалов, отломавших штык на барельефе у стелы воинской славы Петрозаводска.

В минувшую среду, 10 августа, стало известно, что неизвестные отломали уже второй штык на барельефе у стелы воинской славы.

После публикации "Столицы на Онего" сотрудники МВД Карелии выехали к стеле, эксперты и следователи осмотрели место происшествия, были опрошены свидетели и составлен протокол об акте вандализма.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 30 сентября 2020 года в Петрозаводске состоялось торжественное открытие стелы воинской славы.

«Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда», — заявил на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсутствуют необходимые знаки препинания, которые, кстати, тоже на сегодняшний день так и не исправлены.

И уже в ноябре 2020 года неизвестные отломали фрагмент памятника. Тогда администрация Петрозаводска обратилась в полицию с заявлением по факту произошедшего. И сообщили, что через месяц подрядчик проведет ремонтно-восстановительные работы. Но прошло уже два года, а штык так и не вернули бойцу, просто закрасив место слома краской.

Сегодня символ славы Петрозаводска стоит с отломанными фрагментами и пунктуационными ошибками.