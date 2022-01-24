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Увеличение маткапитала с 1 февраля поможет получить ипотеку покупателям квартир «Баренц Групп»

Новости. Общество
15:45, 25 Января 2022
фото: © ivnovostroiki.ru

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Строительная компания «Баренц Групп» принимает материнский капитал в качестве первого взноса на ипотеку для покупки квартир в новостройках Петрозаводска.

С 1 февраля у покупателей появится больше возможностей получения ипотечного кредита благодаря индексации размера материнского капитала. Он вырастет по фактической инфляции на 8,4%.

Сумма материнского капитала при рождении первенца составит 524,5 тысяч рублей. В случае рождения второго ребенка — 693,1 тысячи рублей.

Ипотечная программа с материнским капиталом распространяется на все строящиеся дома компании «Баренц Групп». Оформление кредита возможно в любом банке.

Основной офис расположен по адресу:
185000, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.1а.

Дополнительные офисы:
бул. Интернационалистов, д. 8
ул. Береговая, д.1
ул. Казарменская, д. 4.

Записаться на встречу со специалистом отдела продаж в удобное для вас время можно по телефону 331-331

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