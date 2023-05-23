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Новоселы ЖК «Флотилия» смогут любоваться потрясающими видами на Онежское озеро
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В Петрозаводске дан старт строительству жилого комплекса с потрясающими видами на Онежское озеро

Новости. Общество
15:16, 01 Июня 2023
фото: © «Баренц Групп»

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Началась подготовка площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия».

Строительная компания «Баренц Групп» начинает реализацию еще одного комплексного проекта рядом с прибрежной зоной Онежского озера. Ранее бронирование в жилом комплексе «Флотилия», который построят в районе улицы Онежской флотилии рядом с парком Каменный бор, уже началось. 

Напомним, жилой комплекс «Флотилия», состоящий из трех 17-этажных домов, будет располагаться в районе пересечения улицы Антонова и улицы Онежской флотилии всего в 10-ти минутах от центра Петрозаводска. Это живописное место, где можно наслаждаться потрясающими видами на Онежское озеро.

Совсем рядом, в пешей доступности находится парк «Каменный бор», который в ближайшее время получит вторую жизнь благодаря участию в проектах «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив. Планируется поэтапное развитие парка (создание экотропы, пляжной и концертной зон, площадки для воркаута, фотозоны, вейк-парка, фуд-кортов, спуска в карьер для дайевров и многое другое).

Рядом с жилым комплексом «Флотилия» - школы, детские сады, поликлиника, магазины, салоны услуг, остановки общественного транспорта. Недалеко находится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В настоящее время идут работы по подготовке площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия». Получено официальное разрешение на строительство дома.

За более подробной информацией по раннему бронированию квартир в новом жилом комплексе «Флотилия», планировках, стоимости и другим вопросам можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Выбрать и бесплатно забронировать квартиру в ЖК «Флотилия» можно по ссылке.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании на пр. Карла Маркса, 1а (здание бывшего Речного вокзала) вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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Жилой район «Флотилия»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
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