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ГЛАВНОЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СТАРТОВАЛИ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ, ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА БУДЕТ КОСМИЧЕСКОЙ И К НАМ ИДЕТ «БАБЬЕ ЛЕТО»

Новости. Общество
19:00, 11 Сентября 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ СТАРТОВАЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
Сегодня в республике в 8 утра открылись 463 избирательных участка.


фото: © Правительство Карелии

ПРОСТО КОСМОС: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ (ФОТО)
Проект благоустройства площади Гагарина в Петрозаводске предусматривает создание архитектурной композиции на тему космонавтики.

«БАБЬЕ ЛЕТО» ИДЕТ В КАРЕЛИЮ
Теплая погода простоит в Карелии 5 дней, сообщили в карельском Гидрометцентре.


фото: © pin24.ru

ТРАГЕДИИ

В ОНЕЖСКОМ ОЗЕРЕ НАШЛИ ТЕЛО ОДНОГО ИЗ ПРОПАВШИХ РЫБАКОВ
Спасатели подняли тело одного из рыбаков, пропавших 4 сентября в Прионежском районе Карелии.


фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

ОДИН РЕБЕНОК ПОГИБ, ВТОРОЙ ТРАВМИРОВАН В АВТОКАТАСТРОФЕ В КАРЕЛИИ
Смертельное ДТП, которое унесло жизнь юного пассажира, произошло в Лоухском районе.


фото: © Михаил Охлопков / ВК

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ПРОИЗОШЛО НА ТРАССЕ В КАРЕЛИИ
В Пряжинском районе сегодня рано утром при лобовом столкновении двух автомобилей погиб один человек.


фото: © Алексей Сидоров / ГУ МЧС по РК

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ЖИТЕЛИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В КАРЕЛИИ ПОПРОСИЛИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИМ ОТОПЛЕНИЕ
Администрация Сортавальского поселения сообщила о просьбах жителей сдвинуть начало отопительного сезона.


фото: © «Столица на Онего»

ОРДЕН МУЖЕСТВА ВРУЧИЛИ МАТЕРИ БОЙЦА ИЗ КАРЕЛИИ, ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
В Питкярантском районе матери Игоря Колосова, который погиб в ходе спецоперации на Украине, торжественно вручили Орден Мужества.


фото: © Паблик Питкярантского района

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ПОЧЕМУ РЖАВАЯ ВОДА ЛЬЕТСЯ ИЗ КРАНОВ У ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА
В «Водоканале» объяснили, почему в домах жителей Древлянки в минувший понедельник из крана потекла вода коричневого цвета.


фото: © Паблик ВК «Подслушано в Петрозаводске»

САМОЛЕТ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА ДО МОСКВЫ БУДЕТ ЛЕТАТЬ КАЖДОЕ УТРО
Авиарейсы «Петрозаводск–Москва» станут ежедневными, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.


фото: © Правительство Карелии

СМЕНА ВЛАСТИ ГОТОВИТСЯ В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ КАРЕЛИИ
Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников собирается уйти с поста.


фото: «Республика»/Сергей Юдин

ДОЖДИ И ХОЛОД: СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКОЙ СЕНТЯБРЬ ОЖИДАЕТ КАРЕЛИЮ
Гидрометцентр республики дал общий прогноз на сентябрь


фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

ДВА ИСКОЛОТЫХ ТРУПА БЫЛИ НАЙДЕНЫ НА ОКРАИНЕ ГОРОДА В КАРЕЛИИ
В Сегеже приступили к расследованию уголовного дела о двойном убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.


фото: © МВД Карелии

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ 82-ЛЕТНЯЯ ВРАЧ СПАСЛА НОВОРОЖДЕННУЮ ДЕВОЧКУ, ПОЯВИВШУЮСЯ НА СВЕТ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как 82-летняя врач спасла у соседей новорожденную девочку, появившуюся на свет без признаков жизни.


фото: © Gettyimage

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПЕТРОЗАВОДСК В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА
Администрация Петрозаводска обнародовала план строительства, реконструкции и благоустройства общественных территорий, дорог и социальных объектов на ближайшие три года.


фото: © Администрация Петрозаводска

«ЗАЧЕМ ВЫ В ЭТО ВВЯЗАЛИСЬ?». КАК РАБОТАЛА ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА С ГРАНТАМИ
В суде по делу фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами, допросили первого свидетеля, чьи показания раскрывают новые подробности этой скандальной истории.


фото: © Минсельхоз РК

КАК ПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ СОТЕН ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ
Начался суд по уголовному делу директора ООО «Карельский экологический оператор», которого обвиняют в даче взятки и незаконном получении личных данных потребителей коммунальных услуг.


фото: коллаж: © «Столица на Онего»

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