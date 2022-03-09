ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: САХАР И ЛЕКАРСТВА ЗАКОНЧИЛИСЬ, ЕЩЕ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ И МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОСТАЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ЗАМГЛАВЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КАРЕЛИИ РАССКАЗАЛ, КОГДА ПОДВЕЗУТ САХАР
Республиканские власти объясняют сахарный дефицит в магазинах ажиотажным спросом.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА В АПТЕКАХ КАРЕЛИИ ПОЯВЯТСЯ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Руководство Минздрава Карелии, а также представители аптечной сети ответили на самые актуальные вопросы по лекарственному обеспечению.
СТРАШНЫЙ СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ: ЕЩЕ ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБ НА УКРАИНЕ
При исполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине погиб Павел Самохин, уроженец поселка Надвоицы.
ЕЩЕ ОДИН ЮНЫЙ ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
У погибшего в ходе спецоперации на Украине Романа Грудова в Карелии осталась семья.
ГЛАВА МИНЗДРАВА КАРЕЛИИ ОПРЕДЕЛИЛ ВОЗМОЖНЫЕ СРОКИ ОТМЕНЫ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на вопрос: когда в республике отменят масочный режим.
АКТУАЛЬНО
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ВЗЛЕТЕЛИ ЦЕНЫ НА ОФИСНУЮ БУМАГУ, А САМА ОНА ПРОПАЛА ИЗ МАГАЗИНОВ
На прилавках карельской столицы нет офисной бумаги, при этом цены на эту продукцию бьют рекорды.
МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА ОБЪЯВИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ В МАРШРУТКАХ
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска повысится с 31 марта до 38-40 рублей.
ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВОЙ МЕДПОМОЩИ ВОЗОБНОВЛЕНО В КАРЕЛИИ
Минздрав республики сообщил о работах по ремонту, проведенных в медицинских учреждениях, и о возобновлении оказания плановой медпомощи.
ДРУГАЯ ТЕМА
РАНЕННОГО НА УКРАИНЕ ЖИТЕЛЯ КАРЕЛИИ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»
Младший сержант Андрей Беспалов из Карелии, отличившийся в ходе спецоперации на Украине, указом президента награжден медалью «За отвагу».
РАБОТНИКИ ЗАКРЫВШИХСЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ
Компании розничной торговли, которые представляли известные иностранные бренды одежды, обуви и другой продукции, пока не собираются окончательно уходить из Карелии.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, СКОЛЬКО БЕЖЕНЦЕВ ПРИЕДЕТ В КАРЕЛИЮ
На портале правовой информации названо число беженцев, которых примет Карелия.
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