ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЭР СБРИЛ УСЫ, ВОДА ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ ВЕРНУЛАСЬ В ДОМА ГОРОЖАН И «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» КАНДИДАТОВ ПОБОРЮТСЯ ЗА ПОСТ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
МЭР ПЕТРОЗАВОДСКА СБРИЛ УСЫ (ФОТОФАКТ)
Глава столицы Карелии Владимир Любарский сбрил усы.
ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОБРАТИЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ ИЗ-ЗА СРЫВА СРОКОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Администрация Петрозаводска направила в прокуратуру обращение с просьбой провести проверку причин срыва сроков восстановления горячего водоснабжения.
ТРИНАДЦАТЬ КАНДИДАТОВ ПРЕТЕНДУЮТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
Завершился прием документов о выдвижении кандидатов на должность главы республики.
По каким критериям вы будете голосовать за кандидата на пост главы Карелии? (ОПРОС)
АКТУАЛЬНО
РЕМОНТ ТРАССЫ «КОЛА» В КАРЕЛИИ ПРИВЕЛ К КИЛОМЕТРОВЫМ ПРОБКАМ И ДОЛГОМУ ОЖИДАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ (ФОТОФАКТ)
Ремонт участка трассы «Кола» между Янишполем и Кондопогой стал причиной огромных автомобильных пробок, но есть пути объезда.
ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НАМЕРЕН СНЕСТИ ЗАБОРЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что собирается избавить город от заборов, которые преграждают подходы к берегу Онего.
ГЛАВА ПЕТРОЗАВОДСКА НАШЕЛ ИСТОЧНИК ВОНИ НА КЛЮЧЕВОЙ
После многочисленных жалоб жителей Ключевой на неприятный запах устранен излив канализации, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.
ВЛАСТИ ОГРАНИЧИЛИ ВЫЕЗД ЛЮДЕЙ В ЛЕС В РЯДЕ РАЙОНОВ КАРЕЛИИ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ПОЖАРОВ
Министерство природных ресурсов и экологии Карелии с 4 июля ввело ограничения на выезд граждан в лес в Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Сегежском, Олонецком районах республики.
НЕОДНОЗНАЧНО
ВЛАСТИ КАРЕЛИИ ПРИЗНАЛИ ЗАКОННЫМ ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ПОД ИЖС РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ
Министерство имущественных и земельных отношений Карелии считает законным бесплатное выделение земельного участка многодетной семье под ИЖС на берегу реки Шуя.
НЕИЗВЕСТНЫЙ УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ ИЗ ОКНА ДОМА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Следы пуль обнаружены на припаркованном автомобиле и трупах птиц в одном из дворов Петрозаводска.
ГЛАВА СЛЕДКОМА РОССИИ ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ О ТРАГЕДИИ НА СЯМОЗЕРЕ В КАРЕЛИИ
Председатель Следственного комитета России обратится к Генеральному прокурору РФ по уголовному делу о гибели детей на Сямозере, участники которого были освобождены от наказания.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРОЕЗД К ИЗЛЮБЛЕННОМУ МЕСТУ ОТДЫХА ГОРОЖАН
Один из выездов автомобилей к озеру Каменный Карьер будет перекрыт.
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
СОТНИ ТОВАРОВ С ФАЛЬШИВЫМИ ИМПОРТНЫМИ ЛЕЙБЛАМИ ИЗЪЯТЫ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА (ФОТО)
Сотрудники Карельской таможни и полиции Петрозаводска провели рейд в одном из торговых центров города и обнаружили множество продукции с поддельными товарными знаками.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
ЗАПОВЕДНЫЕ ДЕНЬГИ ДОВЕЛИ ДО УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам финансовых злоупотреблений в заповеднике «Костомукшский», а там это расценивают как давление на директора и попытку смещения его с должности.
ВЫБОРЫ-2022: КОГО ДОПУСТЯТ К БОРЬБЕ ЗА ГУБЕРНАТОРСКОЕ КРЕСЛО В КАРЕЛИИ?
Интрига предвыборной кампании в Карелии связана с «муниципальным фильтром», от которого зависит, кому из кандидатов будет дозволено ее продолжить.
«КОГДА ВЫ УЕДЕТЕ?»: 96-ЛЕТНЯЯ УЧАСТНИЦА ВОЙНЫ НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ДОМА
В элитном поселке под Петрозаводском с молотка ушла бывшая правительственная дача, где долгое время жила пенсионерка, и теперь ее выселяют.
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