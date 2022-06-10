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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОНТРАКТНИКИ ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ, МЕЧ ПОБЕДЫ ПРИВЕЗЛИ В ПЕТРОЗАВОДСК И ВЫБОРАМ ДАН СТАРТ

Новости. Общество
13:00, 11 Июня 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

 ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЕЩЕ ДВА КОНТРАКТНИКА ИЗ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ
Петрозаводчанин Павел Антошков и Александр Леонтьев из Толвуи погибли на Донбассе, выполняя воинский долг.


Фото: © Правительство Карелии

НАЗВАНО ИМЯ ЕЩЕ ОДНОГО ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ИЗ КАРЕЛИИ
Житель деревни Вокнаволок Олег Сергеев погиб в ходе спецоперации на Украине.


фото: © Сергей Новгородов

ПАРФЕНЧИКОВ С ЛЮБАРСКИМ ПРИВЕЗЛИ В ПЕТРОЗАВОДСК МЕЧ ПОБЕДЫ
Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский получили в Москве меч Победы для нашего Города воинской славы.

Стало известно, где будут хранить меч Победы – символ воинской славы Петрозаводска 

ПАРТИИ ВЫДВИНУЛИ ДЕСЯТЬ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ ГЛАВЫ КАРЕЛИИ
По состоянию на 6 июня своих кандидатов на выборы главы Карелии выдвинули региональные отделения десяти политических партий, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.


фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ПЕТРОЗАВОДСК ВСТРЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА С ГРУППОЙ «БАНД’ЭРОС» ПОД «АЛЫМИ ПАРУСАМИ»
Глава Петрозаводска утвердил программу празднования Дня города.


фото: © Администрация Петрозаводска

ВЛАСТИ ПЕТРОЗАВОДСКА ОБЕЩАЮТ РАЗОБРАТЬСЯ С МЕСТАМИ ДЛЯ КУПАНИЯ В ГОРОДЕ
Администрация столицы Карелии подготовит информацию, где петрозаводчанам можно будет купаться.


фото: © «Столица на Онего»

В КАРЕЛИИ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
Добраться до горы Воттоваара теперь можно будет на рельсовом автобусе, сообщили в Минтрансе Карелии.


фото: © Минтранс Карелии

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ БУДУТ ТОРГОВАТЬ ФЕРМЕРСКИМИ ПРОДУКТАМИ
Администрация столицы Карелии определилась с местами для продажи товаров местных производителей, кондитерских изделий и мясопродуктов.


фото: © fonar.tv

ДРУГАЯ ТЕМА 

МЕДВЕДЕВ — ГЛАВЕ КАРЕЛИИ: «У ВАС НЕ ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ, НО И ВНЕШНИЕ»
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Артура Парфенчикова откорректировать работу по развитию Карелии в связи с планами Финляндии по вступлению в НАТО.


фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

ОТМЕНА МАСОЧНОГО РЕЖИМА В КАРЕЛИИ ПРИВЕЛА К РОСТУ ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19
Глава Минздрава Карелии оценил ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом после отмены масочного режима.


фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

УЛЫБНУЛО

«ЗАПАХ НЕВОЗМОЖНЫЙ»: ЖИТЕЛИ ПЕТРОЗАВОДСКА ТРЕБУЮТ УБРАТЬ ЛОШАДЕЙ С НАБЕРЕЖНОЙ
Горожане пожаловались на состояние городской набережной, где гуляют лошади.


фото: © Michael Probst

СОТРУДНИК МЭРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА В ЛАКИРОВАННЫХ ТУФЛЯХ И БЕЛОЙ РУБАШКЕ ПРОЧИСТИЛ ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ
О необычном поступке чиновника рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский, который узнал обо всем от своих подписчиков.


фото: © pxhere

ВЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ГОРОЖАН СОБРАТЬ КАМНИ НА НАБЕРЕЖНОЙ ОКОЛО ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЭЛИТНЫХ ДОМОВ ПЕТРОЗАВОДСКА
В сквере Аквамарин на набережной Варкауса состоится акция «Время собирать камни», сообщает администрация Петрозаводска.


фото: © rutube.ru

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

«МАКДОНАЛДС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПЕТРОЗАВОДСК
В торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза» этим летом снова откроется «Макдоналдс», но под новым брендом.


фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

«ВСЕ В ШОКЕ»: ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОЗАВОДСКА ЗАПИСАЛИ В ДОЛЖНИКИ ПО ОШИБКЕ?
Жители столицы Карелии получили предупреждения от коммунальщиков с указанием огромных сумм долгов: рассылку квитанций объяснили сбоем системы.


фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

ВИНОВНЫХ НЕ НАШЛОСЬ
Система не нашла виновных среди силовиков, которые несколько месяцев не могли вычислить «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова, совершившего в столице Карелии серию преступлений.


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

НЕ ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ
Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит покупать падающие доллары — советы эксперта.


фото: © Анна Крик

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