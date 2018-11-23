ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Скандал с Парфенчиковым, компенсация Алиханову и пересмотр мягкого приговора Косареву

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В очередной раз неделя начинается со сводки ГИБДД, где в дорожно-транспортных происшествиях погибают люди.

Фура насмерть сбила пенсионера в Карелии

В Сортавальском районе под колесами фуры погиб 61-летний мужчина. Автопоезд задел пожилого мужчину прицепом. В результате пенсионер скончался на месте ДТП.

В чреде плохих событий есть и хорошие новости

Правительство России исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова

Министерство юстиции Российской Федерации перечислило Девлету Алиханову компенсацию за незаконное содержание под стражей на протяжении трех лет по постановлению Европейского суда по правам человека.

Вслед за выплатой компенсации по решению Европейского суда российской стороной должны быть отменены постановление об аресте Девлета Алиханова в феврале 2015 года, а также все последующие постановления судов о продлении ему сроков содержания под стражей на протяжении трех лет.

В настоящее время этот вопрос рассматривается на уровне Президиума Верховного суда России.

В продолжение новостей из зала суда

Верховный суд Карелии отменил мягкий приговор Косареву по делу о взятках

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр уголовное дело бывшего председателя госкомитета по имуществу Дениса Косарева.

Меру пресечения экс-чиновнику не стали менять и оставили его под подпиской о невыезде.

Дело будет пересматриваться в Петрозаводском городском суде, но в новом составе.

Если судьбу Косарева суду еще предстоит решить, то...

Экс-чиновники Госавтодорнадзора по Карелии, которые брали взятки алкоголем и деньгами, отправились в колонию

Петрозаводский городской суд признал виновными в коррупции бывшего замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН России по Карелия Евгения Шелковникова и экс-начальника отдела кадрового, правового и организационно-аналитического обеспечения ведомства Дениса Краснопевцева.

С учетом вынесенного ранее приговора суд приговорил Шелковникова к 13 годам лишения свободы со штрафом в 40 миллионов рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 15 лет.

Краснопевцеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 240 тысяч рублей.

И, конечно, самое главное событие недели

Как глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"



фото: vk.com / личный аккаунт Артура Парфенчикова в соцсети

Жительница поселка Суоёки Суоярвского района Карелии Анна Власова "ВКонтакте" попросила Парфенчикова вернуть в поселок детский сад, закрытый по программе оптимизации.

От имени главы ей пришел ответ, что невозможно открыть в поселке ясли для одного ребенка: "Такого даже в Петрозаводске нет. Сидите (в декрете) до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви".

По словам Власовой, в поселке есть как минимум восемь детей, которые могли бы ходить в ясли. "Вы своих трехлетних внуков за 25 км отправили бы? До трех лет сидела бы с ребенком дома, но на 57 рублей, извините, не проживешь! К вам обращаться не стоит больше никогда! Бесполезно!" — написала женщина. От имени Артура Парфенчикова ей в ответ пришла фраза: "Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают".

Скандальная переписка попала в Сеть и была опубликована в федеральных СМИ.

В результате Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки.

На встрече с жителями Суоеки Парфенчиков обсудил возможные решения проблемы с детским садом и предложил создать семейную группу в поселке, где будет работать сокращенный воспитатель, а помогать присматривать за детьми будет Анна Власова – девушка, которая переписывалась с главой во "Вконтакте".

После глава Карелии побывал дома у Анны Власовой, в переписке с которой "допустил эмоциональный срыв" и еще раз обсудил выход из сложившейся ситуации.

В защиту Артура Парфенчиколва выступили Оксана Пушкина и известный российский политолог, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев.



Не успела стихнуть история с жительницей Суоеки, а глава Карелии уже выступил с новым предложением.

Парфенчиков предложил выпускникам скинуться на окна для родных школ

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в республике проходит благотворительная акция "Подари тепло", сообщили в правительстве республики.

Любой желающий может спонсировать установку современных окон в школе, в которой учился.